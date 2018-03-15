6旬男連吃4天燒酒雞 尿排不出來腹劇痛

2018-03-15 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



書田診所泌尿科主任醫師杜元博說明攝護腺肥大症狀。記者黃安琪／攝影 分享 facebook 62歲陳先生日前想溫補身體，連續4天吃燒酒雞，結果小便解不出來，尿液嚴重滯留膀胱已達800毫升，是正常人的4倍，下腹極痛就醫，確診攝護腺肥大合併攝護腺發炎。醫師提醒，攝護腺肥大且膀胱功能不良的患者，進補盡量避開利尿與酒精成分，如麻辣鍋、薑母鴨、咖啡、茶等，或適量進補1周一次。

書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，攝護腺肥大是典型的老人長壽病，好發於50歲以上男性，出現小便細弱、無力等症狀，盛行率隨年紀增長而增加，70歲後男性盛行率達80％至90％，若拖延至末期未妥善治療，恐引起阻塞性尿路病變，引發腎水腫及慢性腎盂腎炎，導致兩側腎功能衰退造成尿毒症。

除及早治療外，杜元博說，患者日常飲食應避免刺激、酒精或利尿成分食物，因利尿食物會讓尿液增加，造成膀胱敏感度增加，易引起頻尿與急尿；含酒精成分食材則易導致發炎反應，使得攝護腺急性腫大，小便一下子解不出來，造成排尿障礙，如65歲以上男性出現急性尿滯留，1/3的患者會演變成急性腎衰竭。

提醒攝護腺肥大的患者不可憋尿，可能惡化膀胱功能，解尿務必解乾淨，平時可多攝取富含維生素B的綠色蔬菜、糙米、紫菜等增加纖維素有助排便，維他命B群也可保養攝護腺體、促進膀胱功能使排尿順暢，如患者秋冬之際想進補，提醒適量1周一次即可。

攝護腺肥大患者合併排尿障礙，症狀輕微可先觀察，初期可用藥物治療；如發生急性尿滯留，緊急治療需以導尿、留置尿管為主，症狀如再嚴重，時常出血或感染須考慮手術治療，提醒男性如開始出現尿量減少、解不乾淨症狀，需特別注意及早就醫。

●攝護腺肥大小檔案

1.攝護腺又稱前列腺，是男性特有器官。位於膀胱下方，直腸的前方，尿道從中貫穿而過。大小如1個栗子，重約20公克

2.好發族群：50歲以上的男性，小便細弱無力的症狀通常在50歲以後才出現， 隨年齡增長而加劇

3.致病原因：目前為止尚未確定

4.初期症狀：頻尿、排尿困難、尿流細弱有時會中斷，須分好幾次才能解完

5.中期症狀：急迫性尿失禁、排尿不乾淨、有餘尿感，以及因餘尿多而引起膀胱發炎及夜尿次數增多

6.末期症狀：造成膀胱功能障礙，尿液滯留在膀胱內、解尿解不出來。排尿後膀胱內餘尿太多，可能引起阻塞性尿路病變，引發腎水腫及慢性腎盂腎炎，導致兩側腎功能衰退，最後造成尿毒症。