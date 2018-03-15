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阿里山花季熱鬧開幕 今年可搭電動遊園車到祝山

2018-03-15 11:31聯合報 記者謝恩得╱即時報導

阿里山花季展開了（3月15日至4月10日），園區內櫻花品種高達31種，數量近3,000株，染井吉野櫻的櫻王目前開1成，滿開時間需視天氣狀況而定，預計3月25日至4月初可欣賞櫻王綻放的絕美櫻姿。目前區內山櫻花開約9成、唐實櫻已盛開，循著人車分道步行欣賞山櫻花、琉球寒緋櫻綻放，園區新興景點─森之道觀景平台近距離欣賞塔山之美後，阿里山工作站前方平台欣賞唐實櫻和八重櫻盛開，接著就是3月底最美的吉野櫻花期。

春天是阿里山繁花盛開，除了櫻花，還有木蘭、保育類一葉蘭、森氏杜鵑、茶花、繡球花等十多種美麗的花朵。

今年賞花不只可搭阿里山小火車，還有老火車頭和檜木車廂，（「沼平線」每週三(3月21、28日及4月4日)上午10時30分至11時45分）。還可搭電動遊園車到祝山，沿途還有高山植物園、360度環繞視野的小笠原山觀景台，植物園規劃一面櫻花牆，除展出櫻花蠟葉標本，花牆中有幾幅幾乎完整保持櫻花原色的押花作品。

阿里山花季期間交通部公路總局於3月17、18、24、25日、4月1日及4月4至8日清明連假期間，共計10個花季假日，實施交通疏運管制措施，交管資訊可詳公路總局官網，疏運年曆(107年1月10日)」。

阿里山的櫻王現在開1、2成。記者謝恩得／攝影
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春天的阿里山，雛菊等百花盛開。記者謝恩得／攝影
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琉球緋寒櫻花期近尾聲，吉野櫻即將上場。記者謝恩得／攝影
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小火車在阿里山森林遊樂區照常行駛，花季還有老火車頭和檜木車廂。記者謝恩得／攝影
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高山植物園的櫻花押花展。記者謝恩得／攝影
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櫻花阿里山賞櫻

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