阿里山花季熱鬧開幕 今年可搭電動遊園車到祝山

2018-03-15 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



阿里山花季展開了（3月15日至4月10日），園區內櫻花品種高達31種，數量近3,000株，染井吉野櫻的櫻王目前開1成，滿開時間需視天氣狀況而定，預計3月25日至4月初可欣賞櫻王綻放的絕美櫻姿。目前區內山櫻花開約9成、唐實櫻已盛開，循著人車分道步行欣賞山櫻花、琉球寒緋櫻綻放，園區新興景點─森之道觀景平台近距離欣賞塔山之美後，阿里山工作站前方平台欣賞唐實櫻和八重櫻盛開，接著就是3月底最美的吉野櫻花期。

春天是阿里山繁花盛開，除了櫻花，還有木蘭、保育類一葉蘭、森氏杜鵑、茶花、繡球花等十多種美麗的花朵。

今年賞花不只可搭阿里山小火車，還有老火車頭和檜木車廂，（「沼平線」每週三(3月21、28日及4月4日)上午10時30分至11時45分）。還可搭電動遊園車到祝山，沿途還有高山植物園、360度環繞視野的小笠原山觀景台，植物園規劃一面櫻花牆，除展出櫻花蠟葉標本，花牆中有幾幅幾乎完整保持櫻花原色的押花作品。