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消保官查第三方支付 LINE Pay等4業者不合格

2018-03-15 11:13聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

北市消保官與商業處抽查使用率高的4家第三方支付平台業者，初檢多有違規缺失，經輔導...
北市消保官與商業處抽查使用率高的4家第三方支付平台業者，初檢多有違規缺失，經輔導後已全數改善。圖為LINE Pay。 圖／LINE台灣提供
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近年來網路購物興盛，也讓標榜便利、安全的第三方支付服務興起，北市消保官與商業處日前抽查知名且使用率高的4家第三方支付平台業者，檢視是否符合第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項。結果PChomePay支付連、LINE Pay、friDay錢包、蝦皮平台等4家業者初檢多有違規缺失，經輔導後已全數改善。

主任消保官何修蘭表示，本次查核項目重點為應記載履約保證相關事項，應記載業者名稱、負責人網址、營業所在地地址等連絡資訊， 消費者帳號密碼被盜用時，應立即通知消費者並暫停支付指示。另不得記載如有糾紛限以第三方支付業者所保存電子文件作為認定證據。4家業者於初檢時都不合規定。

商業處解釋，第三方支付服務常被民眾與電子支付混淆，但兩者從主管機關、適用法令乃至於服務內容皆有差異。第三方支付業者僅提供代收付功能，作為買賣雙方之外的資金存放窗口，待買方確認商品無誤後，價金才會由第三方支付平台流向賣方。而電子支付除其上述服務外，還額外有轉帳及儲值等功能，由於可能涉及交易金額外的金錢糾紛，因此由金管員訂定「電子支付機構管理條例」管理。

何修蘭表示，要避免網購詐騙或交易糾紛，第三方支付其實比起直接匯款給賣方、宅配到貨付款更有保障。不過，使用第三方支付服務時，應詳細閱讀是否有記載履約保證責任、帳號密碼被冒用及支付錯誤處理外，也要注意是否有「限以第三方支付業者所保存電子文件作為事實認定證據」等不得記載事項。

另外，有些平台贈送點數吸引消費者，消費者也要看清楚使用條件與限制是否載明清楚，若為節省時間未仔細閱讀，而直接在網頁上點選同意服務條款，將可能導致自己權益受損。如有消費上爭議，可利用消費者服務專線1950或撥打市民熱線1999轉6169、6503，由消保官提供相關消費諮詢及協助申訴。

北市消保官今公布第三方支付業者定型化契約查核結果。記者莊琇閔／攝影
北市消保官今公布第三方支付業者定型化契約查核結果。記者莊琇閔／攝影
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