盼更多人響應「#Me too」 婦團設專線鼓勵檢舉

2018-03-15 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



據統計，去年性侵害案件有1萬4217件，教育部統計，疑似校園性騷擾案件則有4207件。聯合報系資料照 分享 facebook 據統計，去年性侵害案件有1萬4217件，教育部統計，疑似校園性騷擾案件則有4207件，近年國際發起「#Me too」行動，但在台灣響應的人仍少，包括台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線及台灣展翅協會等團體今天正式建置專線「02-33221350」希望更多受害者勇於站出。

雖然國際上許多包括演藝圈、政治界等知名人士都跳出來指控部份人士涉及性騷擾甚至性侵害，隨之而來的#Me too行動更是風起雲湧。但台灣響應的人仍少，僅有少數如高雄體操選手指控教練長期對女學生性侵害，及台北高等行政法院前法官對女助理性騷擾輕判事件。

婦女團體認為，受害者因為害怕選擇沉默，包括害怕權勢、二度傷害、被揭露隱私、司法體系的不友善等，常無法還給受害者一個公道及正義，法官的性別概念落後不前，往往只考慮加害者「其情可憫」、「兩造曾為親密關係」等而對加害者輕判，未考量性侵可能造成被害人一輩子陰影的身心創傷。

婦女團體指出，一旦加害者沒有被揭露，可能不斷加害妳、也可能加害更多其他的人，「我們也是其他人之一」，但「Me too」站出來必須面對許多負責的現實與壓力，因此就建置專線提供包括社運團體、律師、心理師等成員成立Me too支持網絡，設置申訴專線(02-33221350)及諮詢平台，讓受害者有支持及陪伴而能勇於站出來。