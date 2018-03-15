男性如廁來去匆匆 當心攝護腺發炎

2018-03-15 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



示意圖。圖／shutterstock 分享 facebook 如廁來去匆匆，當心釀成攝護腺發炎。醫師指出，過分用力解尿，可能使部分尿液逆流至攝護腺，提升感染發炎風險，可能造成下腹悶痛、尿道口有異物感、解尿出現困難、性功能出現障礙等，呼籲男性如廁時一定要放輕鬆、慢慢來。

日前就有一名42歲男性，如廁時總想快速排尿、立即回到工作崗位，近一年來，他經常感到下腹悶痛、尿道口有異物感，解尿逐漸出現困難，甚至站在小便斗前30秒才尿得出來，就醫經攝護腺液檢查，確診為攝護腺發炎合併泌尿道括約肌協調功能不良。

書田診所泌尿科主任醫師杜元博說明，攝護腺發炎盛行率約有8%，在任何年齡都可能發生，不乏年輕男性習於攝取刺激性物質如菸、酒、檳榔、咖啡、辣椒，飲食不均衡、礦物質鋅吃得不夠，或者有熬夜、憋尿等習慣，使得攝護腺發炎風險增加。來去匆匆的如廁習慣，也可能釀成攝護腺發炎，因為用力解尿的動作，可能使部分尿液回流至攝護腺，使之感染發炎。

杜元博表示，攝護腺發炎有刺激性與阻塞性兩大典型症狀，刺激性症狀包括下腹部或會陰部緊繃、陰囊或骨盆腔刺痛、陰莖根部搔癢、尿道口有異物感等，阻塞性症狀包括尿流細小、解尿困難。攝護腺一旦有病變，性功能也會受到不同程度的影響。

要預防攝護腺發炎，杜元博建議遠離菸、酒、檳榔與咖啡、辣椒等刺激性食物，避免熬夜與憋尿，更要將如廁視為舒服的行為，解尿不疾不徐、慢慢來。另外，平時可多攝取富含維生素B12與B6的綠色蔬菜、糙米、紫菜，除了可增加纖維素、幫助排便，也有保養攝護腺體、促進膀胱功能、幫助排尿順暢之效。