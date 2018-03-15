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培養學習科技專才 清華教育學院學士班首招生

2018-03-15 10:40聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

清華竹師教育學院運用VR眼動儀記錄學習歷程的生理證據。圖／清華大學提供
清華竹師教育學院運用VR眼動儀記錄學習歷程的生理證據。圖／清華大學提供
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國立清華大學107學年將首度招收「竹師教育學院學士班」33名學生，運用眼動儀、腦波儀、VR/AR等數位科技設備，培育「學習科學與科技」專才，未來除了能為嬰幼兒、學童、成人及高齡者設計更好的教材、教法，開發學習軟體及App，還能成為以數位科技協助個人規畫有效學習方式的「學習規畫師」。

清華大學竹師教育學院副院長、學士班主任王子華說，在終身學習的浪潮下，教育學習的市場愈來愈大，包括學外語、學樂器都可能透過科技軟體來達成，而竹師教育學院學士班就是要培養下一代的「學習科學與科技」人才，透過偵測眼球運動、腦波、臉部表情與生理訊號偵測設備，探究人類學習時的生理與行為反應，從而應用數位科技發展出可發揮潛能、提升學習表現的有效學習方法。

竹師教育學院助理教授陳湘淳透過眼動儀分析受試者的眼球移動路徑，就發現人們在學習後答題時，被要求選出曾看過的字，雖然不一定會選對答案，但眼球卻會不自主地停留在正確的答案最久，「證實人們會在無意識的情況下，透過凝視洩漏腦中曾經留下印象的秘密。」

教育與心智科學研究中心副主任陳明蕾採用眼動儀來偵測台灣學生閱讀英語句子的學習歷程，也發現學習英文時若光背單字其實事倍功半，而應把要學的單字放在句子裡來學，讓大腦熟悉這個單字出現的「語境」，讓句子與單字產生「共現」現象，就能學得更快更好。這項研究也有助於開發更有效率的英文學習軟體。

王子華指出，「學習」是一段心智轉化的歷程，未來的教育現場不再是老師在講台上說得口乾舌燥、學生埋頭苦抄筆記，取而代之的是以科學證據為基礎發展出來的個別化有效學習方式。「有沒有專心？」、「有沒有學到？」藉由各項人類生理與行為偵測儀器記錄的測量下，學習歷程可以客觀量化與分析，進而應用於學習成效的評估與提升。

清華大學指出，竹師教育學院學士班畢業生都將具備雙專長，第一專長必修課程包含教育與心智科學導論、認知神經心理學等；且為協助學生跨域學習，約每7位學生即配有1位專家導師，提供相關諮詢與輔導，提升跨域學習成效。

竹師教育學院學士班導師陣容堅強，包括曾任國家教育研究院院長的尹書田講座教授柯華葳、教育與心智科學研究中心主任王子華及副主任陳明蕾等。

為鼓勵青年學子投身教育，個人申請錄取並就讀竹師教育學院的8學系班，且學測總級分達到頂標者，經甄選有機會獲10萬元「竹師教育學院尹書田優秀新生入學獎學金」，入學後班排成績在前30%，並選修實驗教育、偏鄉教育或STEAM跨領域教育等符合學院特色發展之課程者，經審議通過可續領10萬元，最多可續領至4年級，共計40萬。詳細資訊參考網址：https://goo.gl/PVMcMe

清華竹師教育學院讓學生戴上眼動儀，追蹤閱讀時的視線路徑。圖／清華大學提供
清華竹師教育學院讓學生戴上眼動儀，追蹤閱讀時的視線路徑。圖／清華大學提供
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