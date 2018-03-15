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影／迷人驚艷 崗山之眼夕陽美景縮時攝影

2018-03-15 10:28聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄新興景點「崗山之眼」是最近熱門的觀光景點，以唯美的樂器外型作為設計，傍晚時分，在阿公店環湖步道旁，可以見到火紅的夕陽與崗山之眼交疊，泛出迷人景色，令人驚艷。

高雄「崗山之眼」是最近熱門的觀光景點，以唯美的樂器外型作設計，登上天空步道，風景...
高雄「崗山之眼」是最近熱門的觀光景點，以唯美的樂器外型作設計，登上天空步道，風景迷人、視野遼闊，假日吸引滿滿人潮，傍晚夕陽西下，火紅夕陽與崗山之眼交疊，美景令人目眩神迷。記者劉學聖／攝影
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