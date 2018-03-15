台灣學者發現恐龍膠原蛋白 登上國際雜誌百大研究

2018-03-15 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



國家同步輻射研究中心副研究員李耀昌，在1.95億年前雲南祿豐龍肋骨化石的微血管通道中，發現全球最老保存完整的膠原蛋白及赤鐵礦微粒聚晶。圖／國家同步輻射研究中心提供 分享 facebook 歷經2年研究，由國家同步輻射研究中心副研究員李耀昌，在1.95億年前雲南祿豐龍肋骨化石的微血管通道中，發現全球最老保存完整的膠原蛋白及赤鐵礦微粒聚晶。該研究被選為「發現雜誌」2017全球百大發現中的第12名，也是近年來由台灣學者主導的成果首度登上發現雜誌百大發現的研究。

「發現雜誌」是由美國出版的自然科學雜誌，1980年由「時代雜誌」所推出，每期發行量近60萬本，是全球影響力最大的科普雜誌之一，專門報導全世界各科學領域的最新發現，包括了遺傳學、物理學、天文地理、古生物學、藥物治療等最頂尖的科學新知。

有別於過去科學家，將恐龍骨頭溶解後，再萃取出膠原蛋白的破壞性檢測，李耀昌透過同步加速器光源，以非破壞檢測方式，在厚度約相當於頭髮直徑的1/3的化石試片，進行二維空間掃描，證實在祿豐龍肋骨化石的微血管通道中發現第一型膠原蛋白，正是血管壁的主要成份。