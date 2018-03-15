靠購物紓壓 醫：恐是焦慮憂鬱情緒產生的症狀

2018-03-15 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



衝動購物可能是焦慮、憂鬱情緒所產生的另類症狀。 圖／ingimage 分享 facebook

就是愛買，30多歲陳小姐為公司資深業務，壓力沈重，工作忙碌，沒時間運動，購物成為她唯一紓壓管道，保養品、衣服、包包，甚至連最近最夯的衛生紙，都成為她搶購的目標，買了太多，紙箱就堆在客廳、房間，有些包裹甚至從未打開過，先生覺得她已經走火入魔，陪她就醫，確診為潛在情緒障礙，一旦焦慮憂鬱，就會陷入狂買境界。

日前台灣民眾搶買衛生紙，登上國際媒體，到底是什麼樣的心理狀態，使得民眾出現這些「衝動性購買」的消費行為呢？台北市立聯合醫院諮商心理師沈孟筑說，這是一種從眾效應，個人受到團體的影響，對自己原有觀點、行為，產生懷疑，當大多數人搶購某項商品時，自己沒有參與，就會引發「別人有，我沒有」焦慮感，最後就一起搶購。

另一個原因則是，從購物中獲得「控制感」，沈孟筑指出，有些人平常無法掌握充分的「控制」感，只能夠過購買行為，來顯示自己的掌控能力，「我有權力決定我要買的東西，並且是屬於我的東西」，從購買行為中獲得控制權，並得到快樂及滿足感。

精神科醫師楊聰財表示，縱火、偷竊屬於「衝動控制障礙」，必須治療，但衝動購物行為尚未列入精神疾病，但門診中卻時常收治因為衝動購物，到處亂買，引發人際關係緊張，與家人及另一半起爭執的個案。

陳小姐就是典型個案，因為業務壓力太大，情緒不穩定，經常透過購物來紓壓，在家裡就看購物台，白天休息時，就拿著手機上購物網站、App購買東西，按下訂單時，心情就變好，但收到包裹時，就換成另一半頭痛、擺臭臉，因為家裡已經變成小倉庫。

楊聰財說，如果購物過於衝動，只是享受下單的快樂，但包裹寄至家裡時，卻沒有打開使用的念頭，就應該有所警戒，這可能是焦慮、憂鬱情緒所產生的另類症狀，建議先找到正確紓壓的管道方法，例如運動、聽音樂、看電影。

如果衝動購物已經影響到日常生活及經濟狀況，就應考慮就醫，在醫師評估下使用抗焦慮、抗憂鬱等藥物，另外，盡量降低購物機會，減少上網時間，以及剪掉信用卡。