彭啟明：午後水氣增多 霧霾情況會相當嚴重

2018-03-15 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



環保署提醒北部、竹苗、中部及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；金門、二林、雲嘉南及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。圖／翻攝自空氣品質監測網 分享 facebook 過去幾天連續的好天氣，今天要轉變，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，在中國南方福建廣東附近，已經有一道淺薄的鋒面雲系開始東移，預計前緣雲系午後開始逐漸接近台灣，水氣也開始增多，容易有些霧產生，這幾天西半部大氣穩定，空氣汙染相當嚴重，都還是空氣汙染的霾，但今天水氣開始增多後，會有些霧加入，霧霾情況在今天會相當嚴重，也會感覺有點潮濕，今天西半部除了台北新北尚佳外，其他地方都是一片橘紅指標，提醒敏感族群，務必要多留意。

環保署提醒北部、竹苗、中部及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；金門、二林、雲嘉南及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

彭啟明說，要有大改變，就要等下雨和風向轉變了，這波鋒面的結構並不強，較為鬆散，預期雨勢不是非常大，但偶爾還是有局部較大的雨勢，尤其在中國東岸也有零星發展的對流，很局部性的雷雨發生，台灣上空可能偶爾會有局部雷雨發生。這波雨勢會從周四晚上開始，持續到周五，周六後逐漸緩和，周日到周一有個空檔，但下周二、下周三又有波鋒面接近，這波較為完整，雨勢也會更明顯，而鋒面過後也有東北風，溫度略降，會有感受較強的變化。

目前台灣西半部空氣品質，他說，從彰化以南到高雄一片的滿江紅，台中到桃園也一片的橘色情境，空汙相當嚴重，建議外出務必要有該有的防護措施，尤其避免戶外運動。而這兩天會由霾轉為霧霾，如果雨大一點才會略有改善，但看來機會較低。

中央氣象局說，今天鋒面接近，西半部及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

本周有兩波鋒面，第一波今天接近影響至明天；第二波也將於下周二逐漸靠近；鋒面影響期間水氣增，其他時間周六至下周一天氣相對穩定。

今天下半天鋒面靠近，水氣明顯增多，西半部、東北部地區及中南部山區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨機率提高，花東也有局部短暫陣雨，各地都有局部較大雨勢發生的機率，預計降雨將持續至明天上半天，下半天隨著鋒面通過後，降雨將逐漸趨緩，但迎風面的東半部及北台灣地區仍有些局部短暫雨；溫度方面，隨著東北季風增強及降雨影響，高溫將會下降，其中以北台灣降幅較明顯，至於低溫的變化則不大。

周六東北季風影響，北臺灣轉涼，其他地方較不受影響，迎風面的東半部及北部地區仍有些局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。周日、下周一東北季風減弱，北台灣氣溫回升；水氣再減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

下周二、下周三另一鋒面接近及東北季風增強影響，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東地區亦有局部短暫陣雨，南部地區雲量亦增。