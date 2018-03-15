吳德榮：今晚至明晨各地降雨 局部地區較大雨勢

2018-03-15 06:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天中高雲增厚，減弱陽光的加熱，白天氣溫稍降，北部高溫仍可升至27度左右，中南部高溫則在27至29度；下午起西半部並有零星降雨的機率。

他說，今晚至明晨鋒面接近並快速掃過，將為各地帶來降雨、局部地區也有較大雨勢；明白天雖仍有局部雨、但降雨逐漸緩和。周六東北季風影響，迎風面北海岸、東半部有局部短暫雨。明天、周六冷空氣雖不強，但北台灣仍會轉涼；其他地區受到的影響相對較小。周日、下周一天氣好轉、氣溫明顯回升。

吳德榮表示，下周二另一鋒面影響，這波對流性比較強，各地有陣雨或雷雨的機率。下周三鋒後有較強冷空氣南下，氣溫下降、明顯轉冷，天氣逐漸轉乾。下周四各地晴朗穩定、早晚氣溫明顯偏低。

中央氣象局說，今天鋒面接近，西半部及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

本周有兩波鋒面，第一波今天接近影響至明天；第二波也將於下周二逐漸靠近；鋒面影響期間水氣增，其他時間周六至下周一天氣相對穩定。

今天下半天鋒面靠近，水氣明顯增多，西半部、東北部地區及中南部山區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨機率提高，花東也有局部短暫陣雨，各地都有局部較大雨勢發生的機率，預計降雨將持續至明天上半天，下半天隨著鋒面通過後，降雨將逐漸趨緩，但迎風面的東半部及北台灣地區仍有些局部短暫雨；溫度方面，隨著東北季風增強及降雨影響，高溫將會下降，其中以北台灣降幅較明顯，至於低溫的變化則不大。

周六東北季風影響，北臺灣轉涼，其他地方較不受影響，迎風面的東半部及北部地區仍有些局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。周日、下周一東北季風減弱，北台灣氣溫回升；水氣再減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。