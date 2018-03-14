創道教首例 台灣保安宮董事長與教宗會面

2018-03-14 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台梵跨一大步！台北保安宮董事長廖武治3月受邀至梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方今天見面，彼此交換油畫、紀念幣，創下道教人士與教宗會面的首例。

教廷是目前中華民國在歐洲唯一邦交國，近日傳出梵蒂岡為了改善與中國大陸關係，將在中國主教任命的問題讓步，台梵關係面臨考驗，不過，民間與教廷的交流並未受阻，天主教教宗方濟各上任5週年前夕，台北保安宮董事長廖武治一行人前往梵蒂岡送上祝賀。

廖武治表示，保安宮主神保生大帝「慈悲濟世」，與耶穌基督「愛人如己」博愛精神相通，這次前來教廷，就是要履行之前雙方簽訂的宣言承諾，提出具體實踐方案，達成共同攜手促進世界和平與幫助弱勢等目標。

今天雙方會談長達20分鐘，廖武治先對梵蒂岡國慶、教宗就職5週年表達祝賀，教宗方濟各也對保安宮來訪熱誠歡迎，並表達他一直鼓勵人們用心對話，相信藉由人性的對話，雙方更可以走向尊重與和平的道路，並祝福台安宮和教廷的合作可以順利進行。

會後，廖武治特別致贈教宗一幅他親手所繪製的「台北保安宮」油畫，教宗看了油畫後讚賞「畫得真美」，也回贈紀念幣，最後為台灣人民祈禱。

廖武治說，基於中華民國與梵蒂岡建交擁有76年邦誼，他不忘向教宗強調，台灣在憲法中保障宗教信仰自由，衷心希望兩國之間邦誼永固，並當面邀請教宗到台灣訪問，教宗也回應會把邀訪銘記心中。

廖武治指出，保安宮另一項任務，就是與教廷宗教交談委員會商談雙方合作方案，為表重視，我國駐梵蒂岡大使李世明也親赴羅馬機場接機，一同拜會教廷宗教交談委員會，對方也由委員會祕書長阿尤索主教、副秘書長英都尼蒙席接見，雙方會談氣氛融洽，盼儘快為彼此跨宗教的合作定下具體行動措施。