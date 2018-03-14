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創道教首例 台灣保安宮董事長與教宗會面

2018-03-14 23:28聯合報 記者張世杰╱即時報導

台梵跨一大步！台北保安宮董事長廖武治3月受邀至梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方今天見面，彼此交換油畫、紀念幣，創下道教人士與教宗會面的首例。

教廷是目前中華民國在歐洲唯一邦交國，近日傳出梵蒂岡為了改善與中國大陸關係，將在中國主教任命的問題讓步，台梵關係面臨考驗，不過，民間與教廷的交流並未受阻，天主教教宗方濟各上任5週年前夕，台北保安宮董事長廖武治一行人前往梵蒂岡送上祝賀。

廖武治表示，保安宮主神保生大帝「慈悲濟世」，與耶穌基督「愛人如己」博愛精神相通，這次前來教廷，就是要履行之前雙方簽訂的宣言承諾，提出具體實踐方案，達成共同攜手促進世界和平與幫助弱勢等目標。

今天雙方會談長達20分鐘，廖武治先對梵蒂岡國慶、教宗就職5週年表達祝賀，教宗方濟各也對保安宮來訪熱誠歡迎，並表達他一直鼓勵人們用心對話，相信藉由人性的對話，雙方更可以走向尊重與和平的道路，並祝福台安宮和教廷的合作可以順利進行。

會後，廖武治特別致贈教宗一幅他親手所繪製的「台北保安宮」油畫，教宗看了油畫後讚賞「畫得真美」，也回贈紀念幣，最後為台灣人民祈禱。

廖武治說，基於中華民國與梵蒂岡建交擁有76年邦誼，他不忘向教宗強調，台灣在憲法中保障宗教信仰自由，衷心希望兩國之間邦誼永固，並當面邀請教宗到台灣訪問，教宗也回應會把邀訪銘記心中。

廖武治指出，保安宮另一項任務，就是與教廷宗教交談委員會商談雙方合作方案，為表重視，我國駐梵蒂岡大使李世明也親赴羅馬機場接機，一同拜會教廷宗教交談委員會，對方也由委員會祕書長阿尤索主教、副秘書長英都尼蒙席接見，雙方會談氣氛融洽，盼儘快為彼此跨宗教的合作定下具體行動措施。

保安宮與教廷的交流，早在2015年就開始，隔年10月雙方於保安宮舉行宗教對話學術研討會，並發表聯合宣言，開啟天主教和道教第一次以國際學術研討會形式展開正式對話的歷史新頁，也結下這次保安宮回訪教宗的因緣。

台北保安宮董事長廖武治（圖右2）今天於梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方也彼此交換油畫、...
台北保安宮董事長廖武治（圖右2）今天於梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方也彼此交換油畫、紀念幣，創下道教人士與教宗會面的首例。圖／台北保安宮提供
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台北保安宮董事長廖武治3月受邀至梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方今天正式見面。圖／台北...
台北保安宮董事長廖武治3月受邀至梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方今天正式見面。圖／台北保安宮提供
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台北保安宮董事長廖武治（圖左2）今天於梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方也彼此交換油畫、...
台北保安宮董事長廖武治（圖左2）今天於梵蒂岡會見教宗方濟各，雙方也彼此交換油畫、紀念幣，創下道教人士與教宗會面的首例。圖／台北保安宮提供
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教宗保安宮梵蒂岡

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