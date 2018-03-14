「掀衛生紙之亂」 大潤發挨罰350萬

公平會委員會議決議，認定大潤發發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，處三五○萬元罰鍰。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

春節後引爆全台民眾搶購衛生紙的熱潮，公平會昨天開第一槍，認定大潤發發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，處以三五○萬元罰鍰。大潤發表示，收到公文通知之後，內部再進一步討論。

沒依據 就喊漲價三成

大潤發公司先前發布新聞，訊息內文寫道，「叫得出名字」的品牌衛生紙、「漲幅還不是百分之一、百分之三而已，而是高達百分之十至百分之卅間」、「調漲時間點最快落在三月中旬，最慢四月前必漲」等。公平會指出，上游衛生紙製造商尚未和大潤發公司完成最終價格協商，大潤發所說的確定調漲時點、調漲幅度區間，都不算有所憑據。此外，大潤發自始至終無法提供確定漲幅三成的佐證資料。

公平會副主委彭紹瑾說，根據委員會議的決議，大潤發發布衛生紙漲價的不實訊息，進行促銷行為，誤導消費大眾，引發衛生紙商品突發性供需失調，是足以影響交易秩序的欺罔行為，因此處三五○萬元罰鍰。

彭紹瑾表示，依據業界交易習慣，過年後是衛生紙的銷售淡季，這次造成搶購有別以往，原因就是大潤發以發布上游製造商確定漲價的未經證實訊息作為促銷手段，破壞正常競爭機制。

彭紹瑾說，大潤發發布訊息後造成搶購，同業也作證表示，市場需求突然增加數倍，幾日內引發市場突發性衛生紙市場供需失衡，通路業者為此緊急採用預購措施，導致交易成本增加；且上游衛生紙製造商因市場需求突然增加，存貨周轉不及，也造成生產成本增加。

通路同業 「似乎罰太重」

大潤發遭重罰，看在其他通路業者眼中，普遍覺得「罰得似乎太重了」。通路業者認為，這是否代表未來通路不能提到相關議題，這樣的做法可能引發寒蟬效應，未來只要提到漲價兩個字，大家都只能做、不能說。

公平會昨開罰大潤發，消保處說，目前衛生紙已供貨無虞、價格都穩定。消保處長劉清芳說，針對衛生紙價格、供貨狀況將會持續關注，若發現有異常，消保處將會收集相關證據後，轉交給相關主管機關如經濟部、公平會處理。