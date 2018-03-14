親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

「掀衛生紙之亂」 大潤發挨罰350萬

2018-03-14 23:24聯合報 記者潘姿羽李至和呂思逸王韶憶／台北報導

公平會委員會議決議，認定大潤發發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，處三五○萬元罰鍰。...
公平會委員會議決議，認定大潤發發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，處三五○萬元罰鍰。 記者林俊良／攝影
分享

春節後引爆全台民眾搶購衛生紙的熱潮，公平會昨天開第一槍，認定大潤發發布衛生紙漲價不實訊息誤導民眾，處以三五○萬元罰鍰。大潤發表示，收到公文通知之後，內部再進一步討論。

沒依據 就喊漲價三成

大潤發公司先前發布新聞，訊息內文寫道，「叫得出名字」的品牌衛生紙、「漲幅還不是百分之一、百分之三而已，而是高達百分之十至百分之卅間」、「調漲時間點最快落在三月中旬，最慢四月前必漲」等。公平會指出，上游衛生紙製造商尚未和大潤發公司完成最終價格協商，大潤發所說的確定調漲時點、調漲幅度區間，都不算有所憑據。此外，大潤發自始至終無法提供確定漲幅三成的佐證資料。

公平會副主委彭紹瑾說，根據委員會議的決議，大潤發發布衛生紙漲價的不實訊息，進行促銷行為，誤導消費大眾，引發衛生紙商品突發性供需失調，是足以影響交易秩序的欺罔行為，因此處三五○萬元罰鍰。

彭紹瑾表示，依據業界交易習慣，過年後是衛生紙的銷售淡季，這次造成搶購有別以往，原因就是大潤發以發布上游製造商確定漲價的未經證實訊息作為促銷手段，破壞正常競爭機制。

彭紹瑾說，大潤發發布訊息後造成搶購，同業也作證表示，市場需求突然增加數倍，幾日內引發市場突發性衛生紙市場供需失衡，通路業者為此緊急採用預購措施，導致交易成本增加；且上游衛生紙製造商因市場需求突然增加，存貨周轉不及，也造成生產成本增加。

通路同業 「似乎罰太重」

大潤發遭重罰，看在其他通路業者眼中，普遍覺得「罰得似乎太重了」。通路業者認為，這是否代表未來通路不能提到相關議題，這樣的做法可能引發寒蟬效應，未來只要提到漲價兩個字，大家都只能做、不能說。

公平會昨開罰大潤發，消保處說，目前衛生紙已供貨無虞、價格都穩定。消保處長劉清芳說，針對衛生紙價格、供貨狀況將會持續關注，若發現有異常，消保處將會收集相關證據後，轉交給相關主管機關如經濟部、公平會處理。

衛生紙漲價

相關新聞

全台首見…火山兵棋推演月底登場

2018-03-14 23:14

觀測站：別緊張！火山爆發可預警

2018-03-14 23:20

高溫30度 周四傍晚起陣雨

2018-03-14 23:24

長榮7月起 天天直飛台北-清邁

2018-03-14 23:24

創道教首例 台灣保安宮董事長與教宗會面

2018-03-14 23:28

近6％孩童 學齡前就看過色情媒體

2018-03-14 23:24

健康你我他／涼拌、清燙 便當菜好吃好看

2018-03-14 22:55

動刀11次 輸尿管重建治好他

2018-03-14 22:55

超商也能量血壓

2018-03-14 22:55

健康主題館／Jolin染的皮蛇 打疫苗就沒事？

2018-03-14 22:55

腰痛治不好 竟是髖關節退化

2018-03-14 22:55

攝護腺癌怎麼治療 聽聽這位醫師怎麼說

2018-03-14 21:22

路竹會赴烏干達義診 中醫針灸、牙科門診最夯

2018-03-14 20:37

吃睡差怎備戰？體育署承諾改善國訓中心餐飲及住宿品質

2018-03-14 20:37

唐獎得主布倫特蘭 4月來台演講

2018-03-14 20:26

15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去

2018-03-14 20:01

九歌106年文選問世 年度散文小說獎出爐

2018-03-14 19:44

不後悔變一詩詩人 顏擇雅放棄初衷獲獎

2018-03-14 19:43

注意！中部以北空氣變差

2018-03-14 19:32

明高溫上看30度 傍晚鋒面接近降雨到後天

2018-03-14 18:53

長榮宣布！7/1起每天一班直飛清邁

2018-03-14 18:20

影／156萬用戶登錄 搶台電獎勵金

2018-03-14 18:19

雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

2018-03-14 18:13

近6％童看過色情影片 國小童竟找鄰居妹性模仿

2018-03-14 18:04

男大生「小鹿亂撞」 原來是這個毛病

2018-03-14 17:47

阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表

2018-03-14 17:13

「用消費習慣改變世界」　青年創業打造友善服飾品牌

2018-03-14 17:10

宜蘭中道中學繁星錄取率連三年達九成

2018-03-14 17:07

環評12年 中科三期七星園區今環評仍未過

2018-03-14 16:51

清明假期原住民返鄉列車 22日開始登記

2018-03-14 16:39

這研究改寫急性冠心症治療準則 壞膽固醇需更低

2018-03-14 16:24

被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們

2018-03-14 16:19

用功念書也可助學 她國中到高中領150萬元獎學金

2018-03-14 16:16

退休比上班快樂10倍！前嘉裕西服總經理打造完美第二人生

2018-03-14 15:48

完美主義作祟！ 年輕人憂鬱傾向較10年前更盛

2018-03-14 15:47

反對蓋深澳電廠？北市：恐造成北部空品嚴重惡化

2018-03-14 15:08

血便找不出原因 吞下膠囊內視鏡檢查發現是小腸癌

2018-03-14 14:50

故宮南院趕「蚊」出招 打造香草植物園吸客

2018-03-14 14:31

輸尿管狹窄 用口腔黏膜重建

2018-03-14 14:26
看更多

熱門文章

雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

2018-03-14 18:13

把握好天氣！ 今高溫30度 明晚起至周五變天

2018-03-14 06:16

被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們

2018-03-14 16:19

全聯共度白色情人節 會員加購哈根達斯只要42折

2018-03-14 09:21

台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

2018-03-14 16:10

阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表

2018-03-14 17:13

台北米其林／摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外

2018-03-14 19:55

獨家專訪！台北米其林第一代星廚 謝文靠這個摘星

2018-03-14 14:00

郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤

2018-03-14 12:44

君品頤宮 獲得台北米其林指南「三星」餐廳

2018-03-14 14:31

恐危害腎功能 消基會提醒這幾樣少吃

2018-03-14 10:50

明高溫上看30度 傍晚鋒面接近降雨到後天

2018-03-14 18:53

與米其林合作 觀光局澄清沒花到八千萬

2018-03-14 08:16

米其林美食密探要低調 還不能過胖？

2018-03-14 08:17

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去

2018-03-14 20:01

想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝

2018-03-14 10:00

父母心情／孩子的自辦婚禮

2018-03-14 06:00

學者：米其林不是救台灣觀光唯一良方

2018-03-14 08:16

預防失智症 研究指出「有氧運動」最好

2018-03-14 10:58

親子互動／老媽的日記

2018-03-14 06:00

米其林指南入圍110家 20餐廳摘星

2018-03-14 13:59

弄孫之樂／小小孩步行趣

2018-03-14 06:00

這研究改寫急性冠心症治療準則 壞膽固醇需更低

2018-03-14 16:24

影／156萬用戶登錄 搶台電獎勵金

2018-03-14 18:19

2018台北米其林 獲選餐廳代表入場

2018-03-14 13:37

台北米其林／三星不缺席！110家餐廳上榜 20家摘星

2018-03-14 18:19

統一發票兌獎新方式 財政部將推出

2018-03-14 11:08

沒錢不敢退休？ 勞工預計退休年齡延後至61歲

2018-03-14 12:45

米其林指南／傳說中百名密探 薪水跌破眼鏡

2018-03-14 14:14

今高溫上看30度 本周將有兩波鋒面

2018-03-14 05:10

靠「吸力永不減弱」奪冠！網路調查十大人氣吸塵器品牌揭曉

2018-03-14 11:12

西施貴賓臉孔激像真人 網友：看了不舒服

2018-03-14 13:22

星巴克台灣20年特展 這杯門市喝不到的咖啡太銷魂

2018-03-14 21:39

台北米其林／頂星光環來台、國外摘星餐廳 幾乎全落馬

2018-03-14 21:08

台北米其林／台菜只摘3顆星 王瑞瑤：不服氣

2018-03-14 19:18

女子愛吃／春浪漫！7-11櫻花季 6大獨家必買零食

2018-03-14 15:36

台北米其林／西餐廳全拿一星 美食家：令人詫異！

2018-03-14 23:58

完美主義作祟！ 年輕人憂鬱傾向較10年前更盛

2018-03-14 15:47

台北米其林指南將出爐 媒體擠爆現場

2018-03-14 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top