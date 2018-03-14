高溫30度 周四傍晚起陣雨

2018-03-14 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



今天上午各地持續偏暖，高溫上看廿七至卅度，傍晚過後將有短暫陣雨或雷雨。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

今天上午各地持續偏暖，高溫上看廿七至卅度，不過中央氣象局提醒，傍晚過後鋒面接近，西半部、東北部將轉為有短暫陣雨或雷雨，花東也有局部陣雨，各地都有局部較大雨勢發生。降雨將持續至明天上半天，各地低溫維持約十六至十八度，日夜溫差大。

氣象局預報員官欣平表示，明天下半天雨勢趨緩，但隨著東北季風增強及降雨影響，高溫會下降，北台灣高溫降到廿五度；周六受到東北季風影響，高溫會再降到廿一度，北部、東北部有短暫陣雨。

不過，氣象局也提醒，下周二又有另一波鋒面接近，中部以北、東北部又將轉有短暫陣雨，花東地區也會有局部短暫雨，高溫又會再降到廿一度。