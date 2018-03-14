親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

長榮7月起 天天直飛台北-清邁

2018-03-14 23:24聯合報 記者侯俐安／台北報導

長榮航空開航台北—清邁新航線，七月起天天直飛。 圖／長榮航空提供
長榮航空開航台北—清邁新航線，七月起天天直飛。 圖／長榮航空提供
分享

看好泰國觀光市場，長榮航空昨天宣布七月一日開航台北—清邁直飛航線，每天一班，將以A321-200機型飛航，提供一八四個座位，分為八個商務艙、一七六個經濟艙座位，提供前往泰北旅客最便利的飛航服務，即日起接受訂位。

二○一六年八月起，台灣開放泰國旅客來台免簽後，泰國旅客訪台旅遊人數不斷攀升，交通部觀光局統計，去年泰國旅客來台達廿九萬人次，比前年攀升四成九；台灣旅客到泰國人次，去年也達五十五萬三千多人，比前年微幅增加。

長榮除每周廿八班台北—曼谷航班，昨再宣布今年七月一日開航台北—清邁直飛航線。台北去清邁以ＢＲ二五七每天上午七時廿五分起飛、十時廿五分抵達清邁；回程時間以ＢＲ二五八航班，每天上午十一時卅分從清邁起飛，下午四時四十五分抵達台北，但時間仍待台、泰雙方主管機關許可。

長榮航空表示，清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，生活步調和緩、悠閒、清靜，曾名列旅遊網站 TripAdvisor 票選為世界廿五大最佳旅遊地，也名列過Travel and Leisure十大旅遊城市，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年逐漸受台灣民眾青睞。

長榮航空表示，該航線的開闢，除方便台灣民眾前往清邁外，也將配合每周八十班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源。

清邁泰國航線

相關新聞

全台首見…火山兵棋推演月底登場

2018-03-14 23:14

觀測站：別緊張！火山爆發可預警

2018-03-14 23:20

「掀衛生紙之亂」 大潤發挨罰350萬

2018-03-14 23:24

高溫30度 周四傍晚起陣雨

2018-03-14 23:24

創道教首例 台灣保安宮董事長與教宗會面

2018-03-14 23:28

近6％孩童 學齡前就看過色情媒體

2018-03-14 23:24

健康你我他／涼拌、清燙 便當菜好吃好看

2018-03-14 22:55

動刀11次 輸尿管重建治好他

2018-03-14 22:55

超商也能量血壓

2018-03-14 22:55

健康主題館／Jolin染的皮蛇 打疫苗就沒事？

2018-03-14 22:55

腰痛治不好 竟是髖關節退化

2018-03-14 22:55

攝護腺癌怎麼治療 聽聽這位醫師怎麼說

2018-03-14 21:22

路竹會赴烏干達義診 中醫針灸、牙科門診最夯

2018-03-14 20:37

吃睡差怎備戰？體育署承諾改善國訓中心餐飲及住宿品質

2018-03-14 20:37

唐獎得主布倫特蘭 4月來台演講

2018-03-14 20:26

15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去

2018-03-14 20:01

九歌106年文選問世 年度散文小說獎出爐

2018-03-14 19:44

不後悔變一詩詩人 顏擇雅放棄初衷獲獎

2018-03-14 19:43

注意！中部以北空氣變差

2018-03-14 19:32

明高溫上看30度 傍晚鋒面接近降雨到後天

2018-03-14 18:53

長榮宣布！7/1起每天一班直飛清邁

2018-03-14 18:20

影／156萬用戶登錄 搶台電獎勵金

2018-03-14 18:19

雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

2018-03-14 18:13

近6％童看過色情影片 國小童竟找鄰居妹性模仿

2018-03-14 18:04

男大生「小鹿亂撞」 原來是這個毛病

2018-03-14 17:47

阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表

2018-03-14 17:13

「用消費習慣改變世界」　青年創業打造友善服飾品牌

2018-03-14 17:10

宜蘭中道中學繁星錄取率連三年達九成

2018-03-14 17:07

環評12年 中科三期七星園區今環評仍未過

2018-03-14 16:51

清明假期原住民返鄉列車 22日開始登記

2018-03-14 16:39

這研究改寫急性冠心症治療準則 壞膽固醇需更低

2018-03-14 16:24

被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們

2018-03-14 16:19

用功念書也可助學 她國中到高中領150萬元獎學金

2018-03-14 16:16

退休比上班快樂10倍！前嘉裕西服總經理打造完美第二人生

2018-03-14 15:48

完美主義作祟！ 年輕人憂鬱傾向較10年前更盛

2018-03-14 15:47

反對蓋深澳電廠？北市：恐造成北部空品嚴重惡化

2018-03-14 15:08

血便找不出原因 吞下膠囊內視鏡檢查發現是小腸癌

2018-03-14 14:50

故宮南院趕「蚊」出招 打造香草植物園吸客

2018-03-14 14:31

輸尿管狹窄 用口腔黏膜重建

2018-03-14 14:26
看更多

熱門文章

雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

2018-03-14 18:13

把握好天氣！ 今高溫30度 明晚起至周五變天

2018-03-14 06:16

被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們

2018-03-14 16:19

全聯共度白色情人節 會員加購哈根達斯只要42折

2018-03-14 09:21

台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

2018-03-14 16:10

阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表

2018-03-14 17:13

台北米其林／摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外

2018-03-14 19:55

獨家專訪！台北米其林第一代星廚 謝文靠這個摘星

2018-03-14 14:00

郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤

2018-03-14 12:44

君品頤宮 獲得台北米其林指南「三星」餐廳

2018-03-14 14:31

恐危害腎功能 消基會提醒這幾樣少吃

2018-03-14 10:50

明高溫上看30度 傍晚鋒面接近降雨到後天

2018-03-14 18:53

與米其林合作 觀光局澄清沒花到八千萬

2018-03-14 08:16

米其林美食密探要低調 還不能過胖？

2018-03-14 08:17

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去

2018-03-14 20:01

想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝

2018-03-14 10:00

父母心情／孩子的自辦婚禮

2018-03-14 06:00

學者：米其林不是救台灣觀光唯一良方

2018-03-14 08:16

預防失智症 研究指出「有氧運動」最好

2018-03-14 10:58

親子互動／老媽的日記

2018-03-14 06:00

米其林指南入圍110家 20餐廳摘星

2018-03-14 13:59

弄孫之樂／小小孩步行趣

2018-03-14 06:00

這研究改寫急性冠心症治療準則 壞膽固醇需更低

2018-03-14 16:24

影／156萬用戶登錄 搶台電獎勵金

2018-03-14 18:19

2018台北米其林 獲選餐廳代表入場

2018-03-14 13:37

台北米其林／三星不缺席！110家餐廳上榜 20家摘星

2018-03-14 18:19

統一發票兌獎新方式 財政部將推出

2018-03-14 11:08

沒錢不敢退休？ 勞工預計退休年齡延後至61歲

2018-03-14 12:45

米其林指南／傳說中百名密探 薪水跌破眼鏡

2018-03-14 14:14

今高溫上看30度 本周將有兩波鋒面

2018-03-14 05:10

靠「吸力永不減弱」奪冠！網路調查十大人氣吸塵器品牌揭曉

2018-03-14 11:12

西施貴賓臉孔激像真人 網友：看了不舒服

2018-03-14 13:22

星巴克台灣20年特展 這杯門市喝不到的咖啡太銷魂

2018-03-14 21:39

台北米其林／頂星光環來台、國外摘星餐廳 幾乎全落馬

2018-03-14 21:08

台北米其林／台菜只摘3顆星 王瑞瑤：不服氣

2018-03-14 19:18

女子愛吃／春浪漫！7-11櫻花季 6大獨家必買零食

2018-03-14 15:36

台北米其林／西餐廳全拿一星 美食家：令人詫異！

2018-03-14 23:58

完美主義作祟！ 年輕人憂鬱傾向較10年前更盛

2018-03-14 15:47

台北米其林指南將出爐 媒體擠爆現場

2018-03-14 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top