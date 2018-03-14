長榮7月起 天天直飛台北-清邁

2018-03-14 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



長榮航空開航台北—清邁新航線，七月起天天直飛。 圖／長榮航空提供 分享 facebook

看好泰國觀光市場，長榮航空昨天宣布七月一日開航台北—清邁直飛航線，每天一班，將以A321-200機型飛航，提供一八四個座位，分為八個商務艙、一七六個經濟艙座位，提供前往泰北旅客最便利的飛航服務，即日起接受訂位。

二○一六年八月起，台灣開放泰國旅客來台免簽後，泰國旅客訪台旅遊人數不斷攀升，交通部觀光局統計，去年泰國旅客來台達廿九萬人次，比前年攀升四成九；台灣旅客到泰國人次，去年也達五十五萬三千多人，比前年微幅增加。

長榮除每周廿八班台北—曼谷航班，昨再宣布今年七月一日開航台北—清邁直飛航線。台北去清邁以ＢＲ二五七每天上午七時廿五分起飛、十時廿五分抵達清邁；回程時間以ＢＲ二五八航班，每天上午十一時卅分從清邁起飛，下午四時四十五分抵達台北，但時間仍待台、泰雙方主管機關許可。

長榮航空表示，清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，生活步調和緩、悠閒、清靜，曾名列旅遊網站 TripAdvisor 票選為世界廿五大最佳旅遊地，也名列過Travel and Leisure十大旅遊城市，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年逐漸受台灣民眾青睞。

長榮航空表示，該航線的開闢，除方便台灣民眾前往清邁外，也將配合每周八十班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源。