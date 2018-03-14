近6％孩童 學齡前就看過色情媒體

2018-03-14 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



網路發達，色情圖片與影像取得容易，根據衛福部國健署調查，有百分之五點八的高中、高職、五專生承認，早在學齡前就看過色情媒體。 記者李承穎／翻攝 分享 facebook

網路發達，色情圖片與影像取得容易，根據衛福部國健署調查，有百分之五點八的高中、高職、五專生承認，早在學齡前就看過色情媒體。專家憂心，許多孩子對性充滿好奇，恐烙印影片中性暴力等錯誤觀念，甚至衍生「性模仿」。提醒家長限制孩童手機使用時間與上網量，並多花時間陪伴。

曾有一名國小男童意外看到家人藏起來的Ａ片，對影片內容好奇，竟半強迫鄰居小女孩進行「性模仿」，嚇壞家長。

國健署於二○一五年請全台五千多位高中、高職、五專學生自填問卷，結果顯示，七成學生看過色情媒體；百分之卅三點九的男學生及百分之十九點三的女學生，在十一歲以前就接觸過色情影像；甚至有二一八位學生表示，在未滿七歲前，就曾接觸過色情圖片與影像，比率近百分之六。

台灣性教育學會理事長、輔大公共衛生學系副教授鄭其嘉說，色情影片內容涉及性暴力、不對等的男女關係等，未滿七歲孩童因缺乏對法律、隱私等概念，可能影響他們對性隱私、尊重與負責任的態度，甚至產生模仿。國健署婦幼健康組科長曾桂琴說，青少年也可能在衝動下，發生不安全性行為、感染性傳染病或導致懷孕，影響學業與生涯。

鄭其嘉認為，預防孩童過早接觸錯誤的性訊息，除學校教育應適時提及網路交友風險和性危害，家長也需關心孩童生活，限制孩童上網時間及流量，盡量別上網吃到飽，多陪伴孩童進行性教育。家長若不知如何開口，可至國健署網站「性福e學園」諮詢。