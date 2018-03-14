全台首見…火山兵棋推演月底登場

2018-03-14 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



台北市北投區今年1月發生規模5.7地震，位於震央附近紗帽山下的硫磺谷，溫泉池中噴出陣陣水花。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

實地疏散撤離演練

北投今年初發生規模5.7地震，有人擔心大屯火山群是否有爆發危險？北市府今起展開為期1個月的年度防災演習，共分7場次，重頭戲是3月底舉辦全台首見的火山災害兵棋推演，假想火山群爆發，納入實地疏散撤離演練。為求逼真，特定區域的民眾還會收到警訊。

北市消防局指出，目前規畫的各項演練項目，除了3月26日舉行火山災害兵棋推演之外，消防局、兵役局及北投區公所將會同國防部，3月31日在國防大學政治作戰學校復興崗營區舉行震災及火山災害搶救演練。

士林、北投首當其衝

根據大屯火山觀測站資訊，大屯火山群屬休眠活火山，緊鄰大台北都會區，若發生噴發，首當其衝除了士林、北投，也嚴重危及大台北地區數百萬人口安全；七星山海拔1120公尺，不僅是北市最高山脈，科學家也判斷是台灣最晚期噴發的火山。

消防局整備應變科長呂佳憲說，兵推主要假想火山群熔岩上升，地震頻繁，大屯火山群火山爆發，災害種類為火山熔岩、火山噴發岩屑，以及遇大雨發生土石流，另外就是四散火山灰。兵棋推演將假想火山缺口方向，疏散山下居民。

特定區域還會收到警訊

呂佳憲指出，依照日本針對火山爆發的演習，最初的疏散範圍從火山口半徑2公里起算，視噴發程度往外擴大疏散範圍。根據最晚一次噴發，大屯火山群非大規模噴發，演習重點偏重火山灰對市區空汙和水源影響，以及山下居民的疏散及收容。

消防局指出，3月31日在北投復興崗的地震火山災害實兵演練，依據各類災害搶救標準作業程序，配合國軍、民力、事業單位、跨縣市支援及來自日本、韓國等國際搜救隊支援等，辦理整合性演練；為了切合實境，演習首次結合災防告警訊息發布，演習期間特定區域的民眾都將會收到警訊。