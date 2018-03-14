詹順貴關鍵一票 深澳電廠闖環評過關

2018-03-14 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台灣的核能電廠即將陸續除役，未來恐萌發缺電危機。今天環保署環評大會召開深澳燃煤電廠環評，台電董座於現場表示，該電廠是採用高效率機組，可以降低空氣汙染，還能媲美任何先進國家電廠，但是，不只環保團體，雙北市政府代表以及當地民眾都反對興建，都連番到環保署前抗議。環評連續進行將近4小時。閉門會議採環評委員不記名投票，最後8比8平手，最後由環保署副署長詹順貴做成「修正通過」結論，成為關鍵一票。

核電廠陸續除役，雖然未來規畫燃氣占比到5成，但是，國內機載替代電力為何仍沒有著落，恐面臨缺電危機。台電提出深澳燃煤發電廠新建計畫，日前由環保署專案小組做成建議通過跟重作環評兩案並陳至環評大會，不過，燃煤電廠恐衍生空氣汙染，今天會議現場因此備受關注，一早就有反對團體到場舉牌抗議，下午還有新北市國民黨立委、議員到場反對，還有學生團體靜坐抗議，高喊：「要電不要煤」，應思考替代方案，留住美麗海岸與天空。

今天開發單位台電由董事長楊偉甫親自帶隊參加，台北市、新北市則分別由環保局長劉銘龍、環保局副局長王美文帶隊反對此案開發，新北市政府環保局長劉和然也出席強烈反對，被外界認為是形成「地方對抗中央」的狀況。

台電報告時表示，北部地區占尖峰負載約4成用電量，核一、核二廠除役後，114年起北部地區供電能力不足，需仰賴深澳新建計畫補充北部地區所需電力，此外，深澳電廠計畫也考量燃料供應安全及能源多元性，避免過度仰賴單一能源造成國安危機，並提到該廠是採用更高效率新機組，新技術能降低空氣汙染物排放濃度與總量。楊偉甫在會議中說，為減少對環境衝擊，此計畫已縮小規模為兩部60萬千瓦的機組，為了減少海域開發，將卸煤設施移到既有已開發的深澳灣內，希望在穩定供電下，環評大會能夠通過此案。

有環評委員認為資料不夠充分，無法審議，重新做環評比較適當，也有環評委員認為，台電欲興建電廠是因為未來電力安全地全面考量。最後會議採不記名投票，現場共十六位委員，選擇審核通過或者重新辦理審查評估，第一階段8票對比8票，由主席環保署副署長詹順貴裁決，並做成修正通過結論。