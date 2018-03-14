今彩539第107063期 頭獎7注中獎

相關新聞
雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！2018-03-14 18:13
15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去2018-03-14 20:01
明高溫上看30度 傍晚鋒面接近降雨到後天2018-03-14 18:53
完美主義作祟！ 年輕人憂鬱傾向較10年前更盛2018-03-14 15:47
統一發票兌獎新方式 財政部將推出2018-03-14 11:08
預防失智症 研究指出「有氧運動」最好2018-03-14 10:58
台北米其林／鮨隆摘一星主廚熱淚盈眶 原以為不會得獎2018-03-14 23:04
攝護腺癌怎麼治療 聽聽這位醫師怎麼說2018-03-14 21:22
影╱深澳電廠闖環評 地方槓中央2018-03-14 20:40
路竹會赴烏干達義診 中醫針灸、牙科門診最夯2018-03-14 20:37
吃睡差怎備戰？體育署承諾改善國訓中心餐飲及住宿品質2018-03-14 20:37
唐獎得主布倫特蘭 4月來台演講2018-03-14 20:26
九歌106年文選問世 年度散文小說獎出爐2018-03-14 19:44
不後悔變一詩詩人 顏擇雅放棄初衷獲獎2018-03-14 19:43
注意！中部以北空氣變差2018-03-14 19:32
長榮宣布！7/1起每天一班直飛清邁2018-03-14 18:20
影／156萬用戶登錄 搶台電獎勵金2018-03-14 18:19
近6％童看過色情影片 國小童竟找鄰居妹性模仿2018-03-14 18:04
男大生「小鹿亂撞」 原來是這個毛病2018-03-14 17:47
阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表2018-03-14 17:13
「用消費習慣改變世界」 青年創業打造友善服飾品牌2018-03-14 17:10
宜蘭中道中學繁星錄取率連三年達九成2018-03-14 17:07
環評12年 中科三期七星園區今環評仍未過2018-03-14 16:51
清明假期原住民返鄉列車 22日開始登記2018-03-14 16:39
這研究改寫急性冠心症治療準則 壞膽固醇需更低2018-03-14 16:24
用功念書也可助學 她國中到高中領150萬元獎學金2018-03-14 16:16
退休比上班快樂10倍！前嘉裕西服總經理打造完美第二人生2018-03-14 15:48
反對蓋深澳電廠？北市：恐造成北部空品嚴重惡化2018-03-14 15:08
血便找不出原因 吞下膠囊內視鏡檢查發現是小腸癌2018-03-14 14:50
故宮南院趕「蚊」出招 打造香草植物園吸客2018-03-14 14:31
輸尿管狹窄 用口腔黏膜重建2018-03-14 14:26
膠囊內視鏡 吞下肚拍照揪癌2018-03-14 14:25
單車、慢跑等有氧運動 消滅失智壞蛋白質2018-03-14 14:21
振興花蓮觀光 台鐵8列次團體列車票價7折優惠2018-03-14 13:46
曾宇謙與普雷特涅夫－俄羅斯國家管弦樂團即將來台！2018-03-14 13:33
事事求完美 專家：恐憂鬱焦慮厭食上身2018-03-14 12:56
郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤2018-03-14 12:44
春假返鄉原民列車 22日開放登記2018-03-14 12:43
肺結核高風險群 洗腎糖尿病友免費篩檢2018-03-14 12:23
熱門文章
雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！2018-03-14 18:13
把握好天氣！ 今高溫30度 明晚起至周五變天2018-03-14 06:16
被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們2018-03-14 16:19
全聯共度白色情人節 會員加購哈根達斯只要42折2018-03-14 09:21
台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略2018-03-14 16:10
阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表2018-03-14 17:13
台北米其林／摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外2018-03-14 19:55
獨家專訪！台北米其林第一代星廚 謝文靠這個摘星2018-03-14 14:00
郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤2018-03-14 12:44
君品頤宮 獲得台北米其林指南「三星」餐廳2018-03-14 14:31
恐危害腎功能 消基會提醒這幾樣少吃2018-03-14 10:50
為蛋奶平反！ 攝取蛋白質 改變你的飲食偏見2018-03-14 00:13
與米其林合作 觀光局澄清沒花到八千萬2018-03-14 08:16
明高溫上看30度 傍晚鋒面接近降雨到後天2018-03-14 18:53
十大最賺錢醫院 長庚體系占四家2018-03-14 01:05
米其林美食密探要低調 還不能過胖？2018-03-14 08:17
超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾2018-03-13 16:36
想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝2018-03-14 10:00
父母心情／孩子的自辦婚禮2018-03-14 06:00
學者：米其林不是救台灣觀光唯一良方2018-03-14 08:16
15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去2018-03-14 20:01
預防失智症 研究指出「有氧運動」最好2018-03-14 10:58
親子互動／老媽的日記2018-03-14 06:00
今日星座運勢／金牛 避免過於執著想法 貴人運上漲2018-03-14 00:00
弄孫之樂／小小孩步行趣2018-03-14 06:00
米其林指南入圍110家 20餐廳摘星2018-03-14 13:59
2018台北米其林 獲選餐廳代表入場2018-03-14 13:37
這研究改寫急性冠心症治療準則 壞膽固醇需更低2018-03-14 16:24
沒錢不敢退休？ 勞工預計退休年齡延後至61歲2018-03-14 12:45
統一發票兌獎新方式 財政部將推出2018-03-14 11:08
今高溫上看30度 本周將有兩波鋒面2018-03-14 05:10
影／156萬用戶登錄 搶台電獎勵金2018-03-14 18:19
台北米其林／三星不缺席！110家餐廳上榜 20家摘星2018-03-14 18:19
米其林指南／傳說中百名密探 薪水跌破眼鏡2018-03-14 14:14
靠「吸力永不減弱」奪冠！網路調查十大人氣吸塵器品牌揭曉2018-03-14 11:12
西施貴賓臉孔激像真人 網友：看了不舒服2018-03-14 13:22
搶救故宮南院 院長出招要設香草植物園2018-03-14 09:19
台北米其林指南將出爐 媒體擠爆現場2018-03-14 13:10
女子愛吃／春浪漫！7-11櫻花季 6大獨家必買零食2018-03-14 15:36
獨家！台北第一代星廚 謝文傳授私房菜譜2018-03-14 14:00
留言