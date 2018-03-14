健康你我他／涼拌、清燙 便當菜好吃好看

2018-03-14 22:55 聯合報 文╱李櫻芳（彰化永靖）



年輕時吃怕了蒸過的便當那股特殊氣味，及爛黃的蔬菜，因此寧可吃麵包也不吃便當；但當孩子有需要帶便當時，只好絞盡腦汁做出色香味俱全的便當，不讓孩子重蹈自己年輕時的便當噩夢。

做便當不但要美味更要顧及健康，所以各種營養素都要兼顧，而能引起食欲才是最重要的一環，所以基本菜色的多變、多樣是我家便當盒裡的重點。

我家習慣吃五穀糙米飯加地瓜，各式各樣的雜糧輪著煮，只要等飯涼了拿個模型壓出可愛的動物造型，再用烤熟的堅果裝飾的更「卡哇伊」，吸引孩子去「挖寶」。

蛋白質來源的魚、肉、蛋則每天做兩樣，盡量用滷或烤的方式，例如滷肉加滷蛋、烤魚和炒蛋，而炒蛋時加入菇類或蔬菜、吻仔魚，再加個豆類製品便當盒就滿了，熱量及營養也都滿點了。

綠色蔬菜禁不起再次的蒸，所以我習慣做成涼拌菜或加鹽巴清燙，夏天有紫茄，秋天有嫩綠秋葵，而小黃瓜涼拌或高麗菜泡菜都是冬天常見的；萬物生長的春天，菜蔬的種類更是豐富。

這些色彩鮮艷的菜放在晶瑩剔透的玻璃保鮮盒裡不但新鮮好吃，更是視覺的一大享受。

富含維他命C的水果也是隨著季節的腳步，五顏六色的裝進玻璃保鮮盒裡，孩子們常說只要看到這兩個玻璃盒就覺得自己很幸福，而打開便當盒的驚喜，更是讓他們把媽媽的愛全部吃光光。