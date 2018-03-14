動刀11次 輸尿管重建治好他

自體口腔黏膜皮瓣，組織與輸尿管上皮組織高度相似。 圖／童綜合提供 分享 facebook

39歲謝先生，因為輸尿管結石併輸尿管狹窄，一年內接受過11次輸尿管鏡手術，但因結石與狹窄不斷復發，求診童綜合醫院，由副院長歐宴泉率醫療團隊合作，接受達文西口腔黏膜輸尿管重建手術，將痼疾根治解決，重拾正常生活。

歐宴泉指出，尿路結石是國人常見的疾病，長期放置輸尿管導管，容易引起腎臟及尿路感染，為永久解決痼疾，建議患者做輸尿管重建手術，由泌尿科與口腔外科醫師聯手，先由泌尿科醫師黃立華定位輸尿管狹窄的位置及長度，所需要黏膜，再由口腔外科醫師取出病人的口腔黏膜。

童綜合醫院口腔外科醫師吳伯璋說，每個人都有口腔黏膜皮瓣，不僅自體組織與輸尿管上皮組織高度相似，且雙側頰的黏膜都可以取出，另外術後口腔摘取皮瓣處幾乎可以直接縫合，術後容易照護。

歐宴泉表示，第四代達文西機械手臂對泌尿道重建手術，是一大利器，手術中使用螢光顯影，並放大手術視野，可正確診斷，將狹窄位置切開，配合口腔外科醫師取下的黏膜，重建輸尿管，解決病人長期病痛，有效降低輸尿管狹窄復發機率。

藉由機械手臂精準重建，不破壞血管及原來組織，輸尿管附近嚴重沾黏藉由機械手臂剝離，減少患者疼痛及出血量，術後一月內拔除輸尿管，病人不必再長期忍受放置輸尿導管的痛苦。

目前童綜合醫院積極建立達文西團隊，期許未來能提供全國各地醫師訓練機會，傳承手術，嘉惠更多患者。未來也將建立更完善的研究團隊，將泌尿相關疾病建立生物資料庫，幫助醫師在治療相關疾病時都有跡可循，以獲得更多的資訊能夠治療患者。