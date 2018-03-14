影╱深澳電廠闖環評 地方槓中央

2018-03-14 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



深澳電廠是否開發，引發正反大戰。環保署環評大會今天審查該案，開發單位台電由董事長楊偉甫親自帶隊，台北市、新北市則分別由環保局長劉銘龍、環保局副局長王美文帶隊反對此案開發，被外界認為是形成「地方對抗中央」的狀況。該案目前仍進行審議中，正反方的民眾進行意見表達，預計今天晚間將有審議結果。

環保署專案小組日前做成建議通過跟重作環評2案並陳至環評大會，今天除了國民黨新北市立委、議員之外，許多環保團體也到環保署抗議。綠色和平、綠色公民行動聯盟等環保團體呼籲環評委員不要讓燃煤的深澳電廠過關，要求退回此案，並呼籲台電思考是否有更好替代方案，留住美麗海岸及天空。

台電則表示，北部地區占尖峰負載約4成用電量，核一、核二廠除役後，114年起北部地區供電能力不足，需仰賴深澳計畫即時補充北部地區所需電力，此外，深澳電廠計畫也考量燃料供應安全及能源多元性，避免過度仰賴單一能源造成國安危機，並提到該場是採用更高效率新機組，新技術能降低空氣汙染物排放濃度與總量。楊偉甫在會議中說，該電廠將媲美任何先進國家的電廠。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，燃煤不但對於民眾健康不好，且深澳象鼻岩是台灣秘境，如果蓋燃煤電廠這個景觀就消失不見，燃煤影響的不只是大人，還有胎兒，因此共同努力不要成為影響健康的幫兇。師大博士梁珆碩則指出，若依照台電的建設計畫，不只象鼻岩的景觀將消失，對於當地生態也會有影響。綠色公民行動聯盟秘書長洪申瀚則表示，這個案子投資至少一千億元，站在能源穩定的角度，應該投資儲能、提升能源效率提升，都比蓋燃煤電廠更有效率。