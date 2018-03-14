腰痛治不好 竟是髖關節退化

2018-03-14 22:55 聯合報 尤稚凱╱菁英診所復健科醫師



一名患者多年來飽受腰痛之苦，超音波檢查才發現是退化性髖關節炎。圖為示意圖。 圖／馬偕醫院提供 分享 facebook

一名患者多年來飽受腰痛之苦，主訴為下背痛並感到腳麻，總是被診斷為坐骨神經痛，已接受過熱療、電療、牽引、及藥物等治療，仍無進步。

聽完患者抱怨後，決定進行理學檢查，卻未找到任何腰部問題。接著請患者翹二郎腿看看，結果疼痛立現，且從腿部延伸到髖關節前側；隨之以超音波檢查確診，果然發現髖關節囊腫脹積水超過0.7公分，且已明顯呈現退化狀態，終於找出多年腰痛的病根。

退化性髖關節炎初期症狀不明顯，久而久之疼痛感在長時間走路、跑步或騎單車後會變得強烈，除了鼠蹊部一帶痠痛外，可能連大腿外側及臀部也會痛。

儘管有些患者症狀並不典型，但只要透過「翹二郎腿」和「抱腳靠胸」這兩項理學檢查，若出現明顯疼痛，可初步判定為髖關節問題，再經由超音波和X光檢查確診。

在治療方面，由於患者已疼痛很久且未對症治療，因此直接採行增生療法，在超音波導引下，將藥劑直接注射至髖關節的關節囊及周圍韌帶等軟組織，以刺激軟組織修復，進而增加強度以穩定關節、改善疼痛，此外，合併關節腔玻尿酸注射以發揮潤滑作用。經過三次治療後，患者症狀已改善八成。

最後提醒，退化性髖關節炎患者有三點注意事項：

1.避免久坐，久坐時髖關節承受較大壓力，容易導致軟骨退化更快，尤其坐矮凳子會讓髖關節屈曲超過90度，增加髖關節內壓力。

2.避免登山和騎腳踏車，這兩項活動對於髖關節的傷害較大，若從事這兩項活動應選擇比較輕鬆的路線、且適度休息。

3.向復健科醫師或物理治療師學習臀部肌肉訓練運動，有助於穩定髖關節。