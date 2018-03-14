吃睡差怎備戰？體育署承諾改善國訓中心餐飲及住宿品質

2018-03-14 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國家運動訓練中心近日被教練批評伙食太差、住宿太爛，應該改善。教育部體育署長林德福今天指派副署長王水文南下國訓中心，與選手、教練座談，會後承諾改善餐食品質，將目前3主菜、3副菜的供餐型態，提升為各4種主副菜，同時請國訓中心規劃租用營外住宿，紓解目前住宿空間壓力，體育署在經費上全力支持。

座談中有好幾位教練提及餐廳伙食沒有變化，引不起選手食慾，以前還會有壽司、披薩換換口味，現在感覺一成不變；且一天250元的餐費，12年來未調整，是要如何因應飛漲的物價？

王水文責請國訓中心規劃改善，膳食部分於一周內增加新鮮食材比例，像是鮮乳及生鮮魚類等，提供符合需求的餐點，也應確保假日期間供餐品質。經費的部分，體育署完全支持。

國訓中心一間6坪大的宿舍，要住4名選手，常顯擁擠。王水文表示，另因新建宿舍工程尚未完工，住宿不足部分，除新增租用營外住宿空間外，也立即著手改善現有宿舍，如調整空間機能、增購鞋櫃等必要用品設備，以符選手教練需求。