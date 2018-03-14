路竹會赴烏干達義診 中醫針灸、牙科門診最夯

2018-03-14 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



台灣路竹會義診團日前率30名醫護及義工前往烏干達義診。領隊醫師王作仁表示，義診團除需克服當地的水電和環境衛生問題，每天看診仍都超過600人。雖然台灣與烏干達路途遙遠，烏國副總統Edward Ssekandi仍希望將來雙方的義診合作能夠持續進行；並感謝路竹會能夠送烏干達當地的醫療人員來台灣接受醫學訓練，以助改善當地醫療水平。

路竹會指出，當地愛滋病協會醫護專員指出，烏干達有近35%愛滋病高危險機率。有些民眾即使知道自己患有愛滋病，甚至全家感染，但藥物昂貴，當地人民也只能眼睜睜看自己和生命倒數拔河，過一天算一天。在烏干達長達18年的台商張樹木感嘆，烏干達愛滋病感染情形嚴重，醫療資源匱乏，跟不上這裡農產業水平。

路竹會提到，烏干達境內並無國立醫院，只有兩家由英國與美國所開設的私立醫院，供富人所用。由於大多家庭至今尚無電力可使用，民眾生活起居完全得靠點蠟燭照明，部分人還因此受燭火灼傷，或太暗不慎跌傷，也因為沒錢就醫導致病情延誤，嚴重影響正常發育和起居生活。

此行義診牙科部分，有三名牙醫師看診。由於當地醫療太過缺乏，病患想看牙非常困難，民眾一聽到有台灣義診團可以免費看牙，二話不說飛奔搶著掛號，即使當天牙科爆滿過量宣布暫時停診，仍有人預約隔天來看。

資深牙醫師李哲政就說，非洲人的牙齒較亞洲人強韌，這和飲食有絕對關係，但可能當地衛教不夠普及、或人民生活太苦，常有全家人共用一支牙刷的情形，因此，感染愛滋病的情況並非都藉由性行為感染，李哲政研判，應不少家庭可能因共用牙刷而不慎感染HIV。

另外，此次義診也有一名中醫師同行。中醫對於非洲國家來說相對陌生，但特別的是，當地居民並不排斥嘗試中醫看診，反而應診上前掛號人數是一天比一天踴躍。