健康主題館／Jolin染的皮蛇 打疫苗就沒事？

2018-03-14 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／專題報導



帶狀疹好發部位是胸口、腹部，但也可能在眼睛、耳朵、關節等處。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

天后蔡依林過年期間緊急前往台大醫院，事後自曝「等三叉神經上的疹病毒掉痂中」，被推測應是罹患「帶狀疹」，即俗稱的皮蛇，因生病需要靜養，8月演唱會宣布延期。蔡依林疑罹患皮蛇也引起各界討論，有網友呼籲應該要先打疫苗，但醫師指出，皮蛇疫苗的適應症為50歲以上，年輕人應注意生活習慣及飲食睡眠。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，帶狀疹常見曾經長過水痘的民眾，水痘病毒殘留神經上，當免疫功能下降，水痘病毒隨著依附的神經發作，由於全身遍布神經系統，水痘病毒可能殘留在各處的神經，各部位都可能發生帶狀疹。

帶狀疹 好發於胸、腹

黃毓惠表示，帶狀疹好發部位是胸口、腹部，主要是這些部位神經元最豐富，但也可能在眼睛、耳朵、關節等處，長在眼睛可能會影響到視力、耳朵則可能影響聽力。

研究顯示，一個人一生中罹患帶狀疹的機率是32％，但是帶狀疹好發年齡為50歲以上，年紀愈大，發作後愈難復元；同樣是神經痛，年輕人平均在1到3個月內恢復，50歲以上發病可能需要半年以上，住院機率也增加。

打疫苗 可降低5成發生率

黃毓惠表示，帶狀疹疫苗的設計，就是希望能降低年長者發生率，以防併發症發作。研究顯示，從未長過帶狀疹的50歲以上民眾，施打疫苗可降低發生率51％，對於50歲以下民眾的效果，目前沒有看到相關報告。

林口長庚皮膚科教授紀景琪說，帶狀疹疫苗的適應症雖針對50歲到79歲民眾，但50歲以下民眾想要接種，並非不可以，只是罹患帶狀疹的患者，三分之二以上是逾50歲民眾，年輕人案例相對少數。

熬夜、壓力大 容易誘發

紀景琪說，生活作息不佳、時常熬夜、睡眠不足，就可能帶狀疹發作，對於年輕人來說，最好的預防方式是保持良好的生活習慣、運動、生活壓力不要太大，他也提醒，別以為熬夜1、2天沒事，短時間熬夜又加上壓力，也會讓免疫力下降，誘發帶狀疹發作。

黃毓惠說，先天免疫功能不全者，如血友病等、妊娠婦女、接受化療、長期服用類固醇者，不建議施打帶狀疹疫苗。建議民眾施打前應詢問醫師意見，並告知病史。紀景琪表示，帶狀疹疫苗必須自費，除非因其他疾病引起才有健保給付。