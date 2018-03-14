15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去

2018-03-14 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



還記得十多年前台灣遭SARS肆虐的慘況嗎？台大婦產科醫師施景中在臉書貼文表示，看到朋友臉書提醒才知道，2003年的今天台大診斷SARS第一例，15年了，當年台大創建以來，首次封院。許多醫護同仁在第一線作戰，有人陣亡，有人留下後遺症，有人與至親生離死別。

貼文指出，每天都會聽到自己的好友和同事，因不慎接觸可疑病例，來不及和家人當面打招呼，就被送入隔離病房，與世隔絕2週。當時雖然封院，仍要每天戴著N95口罩，準時上下班，只有吃飯才能拿下囗罩。

看新聞，榮總商圈餐館貼公告，禁止醫護人員進入。朋友說，房東知道他是胸腔科醫師，連夜叫他搬走。

貼文指出，送女兒到幼稚園上課，總是不敢開口，怕讓別的家長知道他是醫師。知道的話，女兒就沒學校唸了。一場噩夢，奪走許多醫療人員和病人寶貴生命。15年了。

貼文後不少醫療同業都分享他們當時SARS的經驗，除了病房全關外，施景中說，每天搶先第一個回家，把自己洗乾淨，所有衣物丟到洗衣機洗過。再把把手都用酒精擦拭過。有人則是乾脆住在醫院，直到疫情緩和.....才敢回家。

還有人說，當時他被關在和平醫院；還有同事的老公，是陣亡醫師中的一位，她這輩子最大的遺憾，是她無法見最後一面（被隔離在家）；也有醫師當時都不敢讓左右鄰居知道他在ICU上班。