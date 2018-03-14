遠航自助報到機啟用 登機劃位輕鬆點

2018-03-14 20:41 中央社 澎湖縣14日電



遠東航空自助報到機今天啟用，搭機的旅客不用排隊劃位，輕鬆點搭機更方便，同時配合白色情人節，機場快閃活動，有驚喜小禮物。

遠東航空表示，公司引進最新穎的自助報到機，全台有28台，台北松山與澎湖機場各7台、金門6台、台中與高雄機場各4台，今天全台各國內機場都同步啟用，不用再排隊等候。

遠航配合今天白色情人節，在機場舉辦有快閃活動，並在臉書互動打卡獲驚喜小禮物一份。