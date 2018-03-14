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不後悔變一詩詩人 顏擇雅放棄初衷獲獎

2018-03-14 19:43中央社 台北14日電

作家顏擇雅以「賽跑，在網中」首次入選九歌「年度散文獎」就獲獎，她說20幾歲曾熱衷寫詩，但當年不知入選年度詩選因而放棄初衷，如今想來並不遺憾，也獲得意想不到的收穫。

雅言出版社創辦人顏擇雅常在臉書上針對社會時事發表評論，今年台北國際書展開幕時，總統蔡英文更以她的新書「最低的水果摘完之後」發表經濟體制面臨轉型挑戰的看法。但面對寫作，顏擇雅則以「痛苦」形容。

「五千字的文章，我要寫五天」，她說，她的5000字是要從寫出一萬字後再慢慢修改，由於她寫作並非以中文思考，有時會用英文、法文等語言構想，因此常常需埋頭一再修改文章語句。

顏擇雅年輕時熱衷寫詩，期盼能獲獎肯定，她20幾歲時曾投稿詩作給藍星詩刊，沒想到之後被收錄進爾雅版的年度詩選，但當時碰上她搬家到美國未獲知消息，得知入選已經是多年後的事了。

「如果當年第一時間就知道作品被刊出來，還入選年度詩選，我可能就會拚命寫詩，人生的路就會不一樣。」

不過，顏擇雅接著回想，她並不後悔變成「一詩詩人」，因為當年她投入大量熱情，不僅抄詩集也背得滾瓜爛熟，但她發現「我只能寫到那樣子的話，我覺得我的才華沒有那麼好」，決定放棄寫詩。

捨棄成為詩人的初衷，後來她發掘其它可以做的事情，如今成為出版人，也是廣泛閱讀的讀者，顏擇雅說，今天可以寫散文，在於不只讀文學，同時會大量閱讀各種資訊，像是大腦科學領域及財經商業書等，「若當初沒放棄寫詩，可能整天都在讀詩集」。

對於很多人都會鼓勵不要放棄初衷，她則抱持不一樣的見解：「有時候放棄是好的。」顏擇雅認為，人每個階段都要有夢想，而她其實常常放棄初衷，因為放棄初衷後還有更寬廣的路。

顏擇雅也有感而發地說，年輕時為了證明自己是對的給父母看，所以一開始的夢想都來自大人的壓力，名利心也就越重，但放棄初衷「做自己」反而能變得更單純。

2002年顏擇雅創辦雅言文化，出版書目甚少，卻屢屢創造話題，2年前，更以雜誌類最佳專欄獲金鼎獎肯定。如今50歲的她，得到九歌年度散文獎，不僅感到驚訝，也十分感慨，「年紀大了，體驗到很多人生歷程」。

問及現在還會想回頭寫詩嗎？顏擇雅說，時至今日她仍是熱愛讀詩的人，「欣賞那些比我有詩才的人寫出一首首好詩」，但創作上，她說，是真的離開那條路了。

顏擇雅說：「我雖然記得年少時有過成為詩人的夢想，但我努力過後放棄了。我不覺得有任何遺憾，因為我轉入其他的追求，也已獲得我年少時連作夢都沒夢到過的收穫。」

作家顏擇雅（右）以散文「賽跑，在網中」獲得九歌106年度散文獎，她14日出席贈獎...
作家顏擇雅（右）以散文「賽跑，在網中」獲得九歌106年度散文獎，她14日出席贈獎典禮受訪表示，年輕時曾熱衷寫詩，不過當年不知入選年度詩選因而放棄初衷，如今想來並不遺憾。中央社
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