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長榮宣布！7/1起每天一班直飛清邁

2018-03-14 18:20聯合報 記者侯俐安╱即時報導

看好泰國觀光市場，長榮航空今天宣布7月1日開航台北—清邁直飛航線，每天一班，將以A321-200機型飛航，提供184個座位數，分為8個商務艙、176個經濟艙，提供前往泰北的旅客最便利的飛航服務，即日起開始接受訂位。

自從2016年8月起，台灣開放泰國旅客來台免簽後，泰國旅客訪台旅遊人數不斷攀升，交通部觀光局統計，去年泰國旅客來台人次達到29萬人，比前年攀升49%；台灣旅客到泰國人次，去年也達到55萬3千多人，比前年微幅增加。

長榮除每周28班台北—曼谷航班，昨天再宣布今年7月1日開航台北—清邁直飛航線。台北去清邁以BR257每天上午7時25分起飛、10時25分抵達清邁；回程時間以BR258航班，每天上午11時30分從清邁起飛，下午4時45分抵達台北，但時間仍需待台、泰雙方主管機關許可。

長榮航空表示，清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，生活步調和緩、悠閒、清靜，曾名列旅遊網站 TripAdvisor 票選為世界廿五大最佳旅遊地，也名列過Travel and Leisure十大旅遊城市，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年逐漸受台灣民眾青睞。

長榮航空表示，該航線的開闢，除了方便台灣民眾前往清邁外，也將配合每周八十班的北美航線，拓展北美來台轉機前往泰北的客源。

長榮航空表示，清邁具有多元、豐富的旅遊資源，無論跟團前往參訪景點、穿越叢林體驗大自然的行程，或是三五好友自由行前往散心、放空、享受在高爾夫球場揮桿的樂趣，在台北–清邁航線直飛後，清邁將成為國人今年暑假最熱門的出訪航點之一。

長榮航空昨天宣布7月1日開航台北—清邁直飛航線，每天一班。圖／長榮航空提供
長榮航空昨天宣布7月1日開航台北—清邁直飛航線，每天一班。圖／長榮航空提供
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清邁泰國航線

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