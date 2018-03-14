一口水井 改變一村非洲童的未來

2018-03-14 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



非洲兒童面臨缺乏糧食與乾淨飲水、基礎教育資源不足、童婚與童工等困境，家庭也缺少營生能力，無法扭轉世代的貧窮循環。世界展望會透過資助兒童計畫，於非洲各國執行水資源暨衛生、教育、生計等方案，從改善最基礎的食物、飲水等需求，逐步幫助非洲兒童及其居住的社區提升教育和醫療品質、發展生計。

位於非洲南部的馬拉威，全國有超過一半的人口每天生活費不到1.25美金，超過四分之一的人口是文盲，更是全球童婚比例最高的國家之一，有5成以上的少女在18歲前結婚。受到近年氣候變遷影響，馬拉威亦面臨乾淨飲水與糧食不足的危機。

如馬拉威的瑪卡拉村，不僅缺乏乾淨水源，當地童婚、兒童中輟更是急需解決的問題。當地小學的校長肯迪說，村裡缺乏乾淨水源的問題再不解決，馬拉威政府如何推廣女童教育都是徒勞；而被迫輟學的女孩，更容易提早進入婚姻。

15歲的芭圖瑪為了取水，芭圖瑪每個星期只能上三天的課，儘管芭圖瑪每天清晨5點起床出門取水，還是趕不上早上8點的課，甚至天天遲到而且滿身疲累。