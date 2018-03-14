近6％童看過色情影片 國小童竟找鄰居妹性模仿

2018-03-14 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部國健署調查，國內初次接觸色情媒體的兒少，7歲學齡前竟有5.8％的孩童觀看過色情影像。專家憂心，國小學童尚未進入青春期，對性充滿好奇，恐烙印影片中性暴力等錯誤觀念，甚至衍伸「性模仿」。提醒家長除限制孩童手機使用時間與上網量，也須多花時間陪伴進行性教育。

多年前一名國小男童於家中，意外看到家人藏起來的Ａ片，對影片內容充滿好奇，躍躍欲試，竟半強迫鄰居小女孩進行「性模仿」，嚇壞家長。

國健署於2015年蒐集全台5000多名高中、高職、五專學生自填問卷，結果顯示，70.5％的學生看過色情媒體；33.9％的男學生及19.3％的女學生，早在11歲前初次接觸，更有未滿7歲，將近6％共218名學齡前兒童，在心智尚未發展成熟前就曾接觸過。

台灣性教育學會理事長、輔大公共衛生學系副教授鄭其嘉表示，孩童過早接觸色情影片與生活環境有關，除家庭成員之外，隨著手機、電腦上網頻繁，同儕之間也會互相傳影像、圖片，防不勝防。

鄭其嘉說，色情影片內容涉及性暴力、不對等的男女關係等，未滿7歲以前的孩童因缺乏對性的法律、隱私等概念，可能影響他們對性隱私、尊重與負責任的態度，甚至會因好奇產生模仿。國健署婦幼健康組科長曾桂琴表示，青少年也可能在情感衝動下，發生不安全性行為或感染性傳染病或導致懷孕，影響學業與生涯。