九歌106年文選問世 年度散文小說獎出爐

2018-03-14 19:44 中央社 台北14日電



九歌出版社的106年度文選問世，同時選出年度散文、小說和童話得獎人，分別為顏擇雅、郭強生、陳素宜；另外，今年首次新增「小主編推薦童話獎」，由許姿閔獲得。

九歌出版年度文選邁入第36年，106年度文選由王盛弘、伊格言、亞萍分別主編散文、小說與童話選，今天在台北舉行「九歌106年文選新書發表會暨頒獎典禮」。

作家顏擇雅以「賽跑，在網中」首次入選就獲得「年度散文獎」。她表示，當獲知得獎時非常驚訝，和20幾歲得到年度詩選的感受不一樣，並說，年紀大了體驗到很多人生歷程，她年輕時很努力創作投稿，奮鬥約7、8年後，有天意識到自己不是寫詩的料，決定放棄初衷，也才有機會接觸散文，如今獲獎。

「我寫作是我真的有東西要寫，不寫會很難受」，顏擇雅感性地說，今天得獎不會改變她的人生，但至少將來寫作痛苦時，會告訴自己「我是幸運的」，得獎對她而言也是莫大的鼓勵。

學者郭強生以「罪人」獲頒「年度小說獎」，他發表感言說，近年暫停教學回台北照顧父親，時間被切割得很碎，近3年只寫了這篇小說，創作過程醞釀很久，很高興作品被肯定，幽默說「我還沒有過時」。

郭強生表示，身為外省第二代怎麼會寫台灣和日據時代的故事，「我想這就是小說藝術」，他相信最好的文學必定要對生活、生命和時代有所體會與觀察，也是創作重要的養分。

擅長童話書寫的陳素宜以「沒鰭」拿下「年度童話獎」，她開心表示，20幾年前，就在九歌頒獎台上領過獎，多年後能再次獲獎，十分興奮。

陳素宜的作品「沒鰭」指的就是人類，她說：「以站在童話寫作者的立場，這些海裡頭巨大哺乳類動物，是如何看人類？沒有鰭、兩隻腳，在他們眼裡看起來都像是怪物」，並說，日前看到花蓮外海出現大翅鯨的消息非常開心，也呼籲人類應該好好對待動物。