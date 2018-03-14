雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

2018-03-14 18:13 聯合新聞網 綜合報導



台北市長柯文哲（右）與新北市長朱立倫12日在捷運大安森林公園站宣布，雙北定期票開始預購。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

雙北12日聯合推出1280元「吃到飽月票」政策，30天內無限搭乘捷運、公車，且在台北市借YouBike前30分鐘免費。政策一推出，有人叫好、有人認為此舉會減少北捷營運財務，讓市民被迫成為虧空國庫、債留子孫的共犯，大批雙北市長「缺乏遠見」！

台北市長柯文哲以及新北市長朱立倫聯合宣布雙北捷運、公車「吃到飽」月票政策，主打每天只要42元就能任遊雙北市，且在台北市借YouBike前30分鐘免費。針對此政策，作家洪雪珍在臉書PO文寫道「不是高興可以省錢，而是認為莫名奇妙」，更表示「這是國家應該收的錢，我不懂自己有什麼資格要少付錢，被迫成為幫忙一起虧空國庫的共犯」。

她表示，1280元吃到飽月票這樣的低價是朱立倫所提出的，之前柯P一直有意見，不希望價格壓到這麼低，其中一個原因就是因為「將來台灣步入老人國的時候，捷運也會大修，因為五成以上的老人，連出門都有困難了，還搭什麼捷運？到時候捷運的營收勢必減少，卻付不出巨額的維修費，連年輕人都別想出門上班上學了，這就是遠見！」

洪雪珍批評，號稱「最會還錢的市長」柯文哲這次竟與走補貼路線的朱立倫一起墮落，這種齊頭式的補貼，真的能討好誰嗎？她表示若是針對性的補助弱勢族群或中低收入戶，又或者是放低學生折扣，她都舉雙手贊成，但要是每個人都能得到便宜，就不會覺得自己是在享特權、更不會心存感激，這樣就變成是無效的討好。

PO文一出後，立刻引發網友熱議，不少網友留言贊同「難得的智者之言終於看出遠見了」、「果然有人也是這樣想的啊」、「不同意這個政策，稍微有公共福利意識的人都知道這只是媚俗，對公利無益」、「開車和騎機車的人不太會因為這樣就改搭捷運，這只是圖利原本就坐捷運的人」；但也有人不同意，表示「大眾運輸最大機能並非創造多少營收，而是便利市民，這個政策其實並無不妥」、「這項政策也許可以改善空污、減少塞車，我是樂觀其成並拭目以待」、「對中下階層來說可以省下很多」、「透過這個政策，搭乘的人數多，捷運整體盈餘也會繼續攀高，北捷去年整體盈餘就創新高」。