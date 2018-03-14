這研究改寫急性冠心症治療準則 壞膽固醇需更低

2018-03-14 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



國內高膽固醇患者人數越來越多，近年來，降血脂藥物始終位居健保給付藥物排行榜前幾名，但心肌梗塞、猝死、中風等致死個案仍高居不下，關鍵在於壞膽固醇未能控制達標，美國心臟學院日前舉辦心臟病學會議，發表重要研究結果，證實急性冠心症患者接受標靶新藥 PCSK9 抑制劑治療，可降低腦中風、心肌梗塞等風險，還可減少死亡率。

台北榮總新藥臨床試驗中心主任、陽明大學內科教授江晨恩為這項試驗台灣總主持人，遠赴美國參與這項學術盛會，他指出，這是醫學史上針對急性冠心症治療、最大規模的臨床研究，總有57國家、一萬八千多名病人收案，台灣也名列其中，93名患者參與。

這項研究為期2.8年，收案對象為使用高強度的史他汀類藥物後，壞膽固醇仍高於 70mg/dL的急性冠心症患者，平均壞膽固醇87mg/dL，

收案病患分別為試驗組、對照組，在研究期間均繼續服用史他汀類藥物，試驗組則是每兩週施打一次PCSK9 抑制劑。

結果發現，試驗組壞膽固醇從87mg/dL降至45mg/dL，達五成五之多，心肌梗塞風險下降14%、缺血性中風降低27%、不穩定型心絞痛下降39%，總死亡率也明顯下降15%。

研究也發現， PCSK9 抑制劑對於壞膽固醇超過100mg/dL的急性冠心症患者，治療效果最為顯著，重大心血管事件降低24%以及死亡率可降低達三成之多。

江晨恩指出，急性冠心症患者的再發生率相當高，須嚴格控制壞膽固醇，國內一項研究發現，這群患者的壞膽固醇如果無法低於 70mg/dL，則一年死亡率高達8%。一項包括台灣在內、亞太七國研究則顯示，急性冠心症患者發病時，平均壞膽固醇超過115mg/dL。

江晨恩說，這項研究報告在美國心臟病學會造成轟動，除了收案人數創下紀錄之外，結果也令人振奮，長期以來，超過五成急性冠心症患者長期服用史他汀類藥物，但壞膽固醇仍很難降下，現在透過新藥，就可嚴格控制壞膽固醇，並降低發病風險及死亡率。