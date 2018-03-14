用功念書也可助學 她國中到高中領150萬元獎學金

2018-03-14 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市立人高中女學生廖雅淇以學測滿級分如願錄取台大電機系就讀，但最令人稱道的，是她從國中到高中就拿了150萬元獎學金，不僅寫下學校記錄，因為媽媽也替她開了專戶存錢，獎學金還可以加計利息成長，未來做為出國留學基金。

廖雅淇家境不差，父親是光電公司的高階主管、母親家管。所以選擇就讀立人高中，並不是為了獎學金，而是因為家就住在學校附近，感覺方便，且學校沒有高職和綜高，相形單純，而選擇就讀。

廖雅淇讀大里益民國小時成績就好，她以第二名考進立人國中部就讀，也開始領學校獎學金，直到今年學測滿級分還獲得30萬元獎學金。

為何成績一路都這麼好？她透露，上課前各科預習個10分鐘，看看要上的內容，有些在補習班已上過的就先算過，而她從國中讀了本「創意工廠MIT」的書，就漸漸以考上台大電機系做為目標，讀書也從此方向著手。

但整體而言，他認為文科要多筆記、數理要多運算則是學習應著重的技巧。