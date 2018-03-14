追逐自己喜歡的！他選擇當植物醫生

2018-03-14 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



大學繁星放榜，彰化私精誠中學考生葉政翔學測成績73級分，他沒選擇醫學系，卻透過繁星入學管道，唯一選擇國立台灣大學植物病理與微生物學系，獲得錄取，立志要當植物醫生。

葉政翔的父母都是電腦製圖工程師，原本鼓勵他讀醫，他以興趣為由，最後獲得父母支持，他說，「與其做二流，不如追逐自己喜歡的！」他自信會唸得更出色。

葉政翔說，從小跟著父母四處登山露營，接觸大自然，對植物成長過程充滿好奇，他也愛種植花草，校園裡生態教育園區，有他親手栽植的土芭樂、玉米、藍莓，家裡花台裡的無花果、蝶豆花、金桔等果樹，有他澆灌成長的記錄，所以每當學校課堂間休息時間或下了課回家之後，花草天地成了療癒場所。

彰化女中考生柯彥均本身非政治世家，以後也沒考慮從政，卻對政治有興趣，學測成績67級分，英文科15級分滿級分，繁星錄取國立台灣大學政治學系政治理論組，她說，國中矢志當派駐國外的外交官，台大學風開放，她希望先在台大拓展視野，強化專業實力，以後當個稱職的外交官。