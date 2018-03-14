被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們

2018-03-14 16:19 聯合新聞網 綜合報導



政府提供「照顧服務員」補助，但卻常被案主家屬濫用。照片為情境圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣人口逐漸老化，政府為了有需要幫助的年長者，提供了「照顧服務員」的補助，但許多人對於照顧服務員有一些誤解，總是將他們當作是萬能的傭人，要求服務的範圍百百種，連稱呼也少了尊重，讓這些充滿服務熱忱的「照顧服務員」很無奈。

一名女性照顧服務員在臉書「爆料公社」上貼文表示自己的工作是以案主的身體照護跟安全為主。以身體照護為例，照顧服務員備餐是以案主清淡、少鹽、少油為主，通常是案主一人一餐，並非家屬要求的紅酒燉牛肉、砂鍋魚頭、糖醋排骨等等的全家餐；而簡易家務協助是以案主人身安全為主，只打掃案主活動空間，目的是為了不讓案主走路卡到障礙物而跌倒，因此床下、桌下、抽油煙機、門口狗大便，都不是他們的服務範圍。

原PO說許多家屬認知不夠，為了省錢而申請家務補助，但要求服務的範圍卻是百百種或要求太高，若遭到拒絕，就會說「那我請你來要幹嘛的？」讓原PO生氣又無奈，她表示自己是政府派來的，並不是私人聘請的，有許多人真的需要幫助，卻因申請服務條件有困難而申請不到，而政府的美意就是要補助需要幫忙的人，並不是讓想省錢的人濫用。

照顧服務員：不要叫我們「煮飯的」、「打掃的」

原PO語重心長的表示希望每種專業都需要被認同與尊重，也盼望能得到家屬的心存感激，並且稱呼他們為「居家看護」，而不是「煮飯的」、「打掃的」。

許多網友留言感謝他們的辛勞，有人說「真的遇到無理取鬧的家屬，根本就直接婉拒讓他們自己來處理吧，政府的美意被一些人濫用，只會讓真正需要的人求助無門」、「人啊，總愛無限上綱要求別人」、「我家也有失智、中風長者，能體諒你們的無奈。辛苦了，謝謝你們」、「謝謝妳的分享，讓更多人分清楚照顧服務員的工作職責」。

還有網友分享自己經驗表示「就是很多家屬把照服員當外傭看，所以我才心寒轉行。真的是什麼狗屁倒糟的事，那些家屬都想的出來整你。告訴他們那些工作不是我們的工作內容，也是要投訴。我們靠的是專業，不是可以讓你們隨便糟蹋的」。