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完美主義作祟！ 年輕人憂鬱傾向較10年前更盛

2018-03-14 15:47聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

美國一項針對四萬多名大學生的研究顯示，千禧年後出生的「Y世代」的年輕人，比十年前有更高的憂鬱、焦慮和自殺意念傾向；現代大學生對自己和他人的期望較高，可能是導致近年來年輕人罹患精神疾病人數攀高的原因。

該研究由巴斯大學和約克聖約翰大學的研究者進行，分析4萬1641名來自美國、加拿大和英國的大學生資料，測量跨世代1989年至2016年間對完美主義的傾向。研究發現，在「完美主義型態」的得分中，較年輕的大學生皆比前幾世代的學生高，平均上升幅度為10%至32%。資料也顯示，在1976年的族群中，大約一半的高中畢業生打算進大學，到了2008年，80％以上的高中畢業生希望能獲得大學學位。這些結果顯示，近代大學生對自己和他人的期望較高，可能是導致近年來年輕人罹患精神疾病人數攀高的原因。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興解釋，一般人往往認為自我要求完美的個性很好，有助於學業和工作，但越來越多心理學研究發現，不僅社會面向和其他面向的完美主義不利於心理健康，自我面向亦是如此，並且和憂鬱、焦慮、厭食等心理問題有顯著相關。

林家興表示，台灣雖人人可上大學，但現今補習風氣興盛，社會追求成就、重視分數及排名，升學壓力仍很大，且社會常提醒他們競爭的不僅是國內，而是亞洲甚至是世界，估計國內Y世代大學生的完美主義傾向亦高於上一代；完美主義傾向的大學生，容易自我批判及害怕失敗，長時間下會越來越不快樂，提醒家長應多給予肯定並留意子女身心狀況。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，Y世代年輕人處於精英世代，常認為出人頭地一定要達到高標準，若沒有念特定大學、進特定職業就覺得自己不夠好，同時處在跨域、多元及無時無刻接收訊息的網路世界，缺乏直接的人際互動，往往所見所聞和事實有很大的落差，易誤以為標準如虛擬世界所見，生活中又被隨處可見的品牌廣告行銷影響，讓年輕人認為擁有那些才是好的，為滿足物質慾望而追求更高的收入，無形中給自己增添莫大壓力。

葉雅馨建議，無論是學校或社會專業協助機構，應先幫助Y世代年輕人察覺自我，進而能夠修正調整自我對完美的標準，她強調在教育中應多鼓勵孩子欣賞自己的優點，不論是想法、外貌、個性等，從中找到自我的獨特性，社會的形成本來就是多元的，幫助他們看到自我所擁有，找到自己的角色定位，將有助於Y世代青少年減緩焦慮及憂鬱，重拾快樂。

年輕人對自己期待高、要求完美，憂鬱傾向也更盛行。圖／報系資料照
年輕人對自己期待高、要求完美，憂鬱傾向也更盛行。圖／報系資料照
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大學生憂鬱大學教育

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