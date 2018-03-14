血便找不出原因 吞下膠囊內視鏡檢查發現是小腸癌

2018-03-14 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



長期腹脹、血便卻找不出原因，當心是小腸出血，嚴重可能已長腫瘤。醫師建議，腸癌高危險群可先作胃鏡或腸鏡檢查，若找不到原因可進一步進行小腸檢查，相對於傳統小腸鏡只能看到小腸前後各三分之一，近來新興的膠囊內視鏡宛若藥丸，可「吞」進肚子裡拍照與定位，有助及早發現病灶。

一名年約40的男性拚升遷，工作忙碌且三餐不定時，自知消化不好，但卻未料到，長達兩年的腹部悶脹來自小腸腫瘤，直到日前解出黑色糞便、腹部不適感加劇，才匆匆趕赴急診。不過，經胃鏡、大腸鏡檢查，竟未發現任何異狀，醫師評估他有腸癌家族史，推測或許在較難檢查到的小腸部位可能發生腫瘤，後續透過膠囊內視鏡攝影，果然發現小腸深處有直徑約3公分的腫瘤。

亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師黃天佑表示，小腸癌的發生高峰在40、50歲與60、70歲兩個階段，由於徵狀不明顯，即使出現腹脹、血便、食慾與體重下降等，還是有不少人誤以為悶痛來自消化吸收不良而延誤就醫，在青壯族群尤甚。

值得一提的是，小腸病灶診斷困難許多。黃天佑說明，胃鏡與大腸鏡無法檢查小腸；若血便患者的出血量未達每分鐘5至10毫升，電腦斷層與血管攝影診斷率就不高；小腸長達6公尺，占消化道總長度60至70%，但氣囊式小腸鏡只能看到小腸前後各三分之一，上述種種檢查上的限制，有可能未能及早發現小腸或小腸中段的病灶。