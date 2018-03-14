故宮南院趕「蚊」出招 打造香草植物園吸客

2018-03-14 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



故宮南院參觀人數去年跌破百萬，被譏恐成最大蚊子館。故宮院長林正儀今在立法院教育及文化委員會業務報告時指出，故宮將配合南院亞洲藝術文化園區主題，打造「可食性地景」，栽種香茅等亞洲植物，設置「香草植物園」，希望可成為滅蚊良方之一。

林正儀表示，故宮規畫五大策略，包括北部院區重要文物與展覽南移南部院區展陳、觀光資源整合、規畫「百萬學子遊故宮」等文化扎根專案、設立國寶修復展示館，另將藉「香草植物園」，提供不同文化體驗。

南院2016年參觀人數為147萬人次，去年大減50萬人次。林正儀坦言今年原本設定120萬人，但現在評估大概只有70、80萬人。