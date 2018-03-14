膠囊內視鏡 吞下肚拍照揪癌

2018-03-14 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



小腸長達六公尺，占消化道總長度60~70%，氣囊式小腸鏡只能看到小腸前後各三分之一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

長期腹脹、血便，找不出原因，當心是小腸出血，可能已長腫瘤。醫師建議，腸癌高危險群可先作胃鏡或腸鏡檢查，若找不到原因，可進一步進行小腸檢查，傳統小腸鏡只能看到小腸前後各三分之一，近來新式膠囊內視鏡宛若藥丸，吞進肚子裡拍照與定位，有助及早發現病灶。

一名年約40男性工作忙碌，三餐不定時，自知消化不好，未料長達兩年的腹部悶脹來自小腸腫瘤，直到解出黑色糞便、腹部不適感加劇，才至急診就醫。胃鏡、大腸鏡檢查，未發現任何異狀，醫師評估他有腸癌家族史，推測腫瘤位置可能在較難檢查到的小腸，透過膠囊內視鏡攝影，果然發現小腸深處有直徑約三公分腫瘤。

膠囊內視鏡約為10元硬幣大小，可「吞」進肚子裡拍照與定位。 圖／翻攝自醫師簡報 分享 facebook

亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師黃天佑表示，小腸癌發生高峰在40歲、50歲與60、70歲兩個階段，由於徵狀不明顯，即使出現腹脹、血便、食慾與體重下降等，還是不少人誤以為消化吸收不良，延誤就醫。

小腸病灶診斷困難許多，黃天佑說，胃鏡與大腸鏡無法檢查小腸，若血便患者的出血量未達每分鐘5毫升至10毫升，電腦斷層與血管攝影診斷率就不高。小腸長達六公尺，占消化道總長度60~70%，氣囊式小腸鏡只能看到小腸前後各三分之一，檢查受限。

黃天佑表示，有腸胃道癌症家族病史的人，宜在40歲進行糞便潛血檢查。若長期腹部悶脹、有紅便或黑便等血便問題，偶有腸胃道大出血等，可將檢查時間再提前。