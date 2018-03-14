單車、慢跑等有氧運動 消滅失智壞蛋白質

2018-03-14 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



研究發現運動可以消除不好的蛋白質，如果是注意力缺失，可以多打球。 新華社 分享 facebook

研究發現，針對記憶力缺失，有氧運動的效果最好，如果是注意力缺失，可以多打球，預防失智，成功大學體育健康與休閒研究所特聘教授蔡佳良今天在科技部舉行記者會表示，失智症的原因，是不好的蛋白質堆積，研究發現運動可以消除不好的蛋白質。

據統計，65歲以上中老年人，每13人就有1位是失智症患者，18.36%被判定為輕微認知障礙，兩成輕微認知障礙患者，未來一年內惡化成失智症的機率高達10%至54%。

蔡佳良與成大醫院失智症中心醫師白明奇、期洛伐克國科學院院士進行跨國研究，發現規律從事慢跑、腳踏車等有氧運動，能有效改善輕微認知障礙中老年人的神經認知退化狀況，血液分析顯示，也可能改善與失智症病理相關的神經滋養和血管增生因子、代謝發炎與不好的蛋白質指標。

究竟何種運動最有利預防失智症，蔡佳良說，經過研究後證實，有氧運動及肌力運動，對輕微認知障礙患者的記憶力改善效果，比單純的伸展操效果還要好，尤其有氧運動效果明顯。但如果是注意力缺失的失智症患者，建議球類等開放式運動，較為有效。

蔡佳良表示，有失智症家族史的民眾，也應多做運動預防，但不是單次運動就能改善失智症，而是要規律的運動才能改善，至少每周3次、每次30分鐘，維持四個月以上。