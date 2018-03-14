春假返鄉原民列車 22日開放登記

2018-03-14 12:43 中央社 台北14日電



民進黨立委陳瑩今天表示，4月3日至9日的春假期間的原民列車，3月22日將開始登記，將有23車次、2150個座位，請原住民族人能夠多加利用。

陳瑩上午發布新聞稿指出，不論選前、選後，她都積極關心原住民返鄉交通問題，就任立委後更不忘選前對族人的承諾，自2016年開始推動原民列車至今，頗受族人好評，也從試辦階段進入每年常態化的固定政策，今年2018原住民春假返鄉列車將在3月22日開始登記。

新聞稿表示，原民列車自2016年7至8月開始試辦，推動期間多次與原民會、交通部、審計部、主計總處及地方政府開會研議討論，原民列車推動至今，陳瑩每次都會檢討原民列車的成效，也不斷思考如何調整改進，提高族人搭車的方便性，進而提出修正與改善。

陳瑩說，2016年考量桃園族人出發便利性，加開經過中壢及桃園站的列車，同年也考量中南部族人的需求，開設南迴線原民列車，這次春假返鄉列車，因應許多族人希望搭乘夜車，返鄉到達花東時候是早上時間，因此加開「紅眼列車」（夜間列車）選項，讓希望回到部落是早上的族人，多一項選擇。

陳瑩指出，目前原民列車開辦至今，已為族人爭取超過3萬個座位，這次春假列車共有23個車次、2150個座位，希望族人多加利用。

2018春假原住民返鄉列車，加掛列車時間為4月3日至4月9日，3月22日開始登記，3月31日、4月1日取票。