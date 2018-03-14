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郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤

2018-03-14 12:44中央社 台北14日電

鴻海董事長郭台銘。記者余承翰／攝影
鴻海董事長郭台銘。記者余承翰／攝影
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鴻海集團總裁郭台銘表示，他這一個多月減重3公斤，每天走路1萬步，他呼籲國人多運動、多走路，建立自己的健康大數據，健保負擔才不會這麼重。

郭台銘創辦的永齡健康基金會今天上午與統一企業旗下千禧之愛健康基金會攜手舉辦公益活動，共同推動智能存健康、精準做預防。

郭台銘除了以行動大力支持這次合作外，郭台銘夫人曾馨瑩也擔任這次公益活動的健康大使。統一集團董事長羅智先、促成兩大集團合作的關鍵人物台灣大學食品科技研究所名譽教授孫璐西等貴賓出席。

郭台銘說，雙方合作考量統一在台灣是誠信企業，民眾從小到大跟著統一長大，伴隨日常生活，統一對食安議題也很關注。他指出，在7-ELEVEN打造健康小站，可以深入國人生活，量血壓體重不一定要到醫院診所，健康小站就是家庭的一分子。

郭台銘表示，這次合作把科技服務與慈善公益結合，構想已有1到2年，透過這台設備，量測功能涵蓋血壓、心跳脈搏、體重、額溫等功能，累積蒐集健康大數據，可提早預防，並養成健康習慣。

展望永齡健康基金會的H2U健康ATM設備，郭台銘表示，預計在中國大陸推廣。

談到自我健康管理，郭台銘說，自己家人和小孩每天都收集健康大數據，他這一個多月減重3公斤，每天走路1萬步，還要繼續走下去，自己每天建立健康大數據。

郭台銘也說，公司電梯關掉、只能下不能上，每天爬樓梯上班，回到家也是走樓梯。

郭台銘呼籲，國人要多花一點時間去量血壓和體重，提早預防疾病和意外發生，可降低很多醫療時間，健保負擔也不會這麼重。照顧自己的健康，也是對生活周遭人負責的表現。

千禧之愛健康基金會的健康小站系統，即日起在全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用永齡健康基金會建置的H2U健康ATM，設立智慧健康小站。

鴻海旗下樂活養生健康次集團總經理吳良襄會後受訪表示，預估全台每日有1500萬人次進出7-ELEVEN，若初期分布100家據點、滲透率2%、預期每10人會有1人使用健康小站粗估，預期單日可掌握3萬多筆健康大數據，最快今年上半年可累積收集1000萬筆健康大數據。

展望未來布局，吳良襄表示，未來會繼續鎖定人潮聚集較多的地點，不排除在金融機構和郵局設立健康小站據點。(編輯：陳永昌)

健保減重公益活動

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