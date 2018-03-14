肺結核高風險群 洗腎糖尿病友免費篩檢

2018-03-14 12:23 中央社 新北14日電



結核病是國人感染率最高的法定傳染病，新北市府衛生局調查發現，洗腎病人發病率為一般民眾的23倍，糖尿病友也將近5倍，呼籲病友可前往衛生所免費篩檢，發病前預防性投藥。

疾病管制署結核病防治專家委員、台大醫院內科醫師樹金忠，今天在記者會表示，結核病患者只是冰山一角，潛伏結核感染者才是水面下真正的大冰山，若不採取預防措施，永遠都無法完全根治所有的結核病患。

他說，結核病一旦發病不但危害自身健康，也會連累家人，造成其他公共衛生的威脅；政府與醫療機構雖然朝感染結核病全年零發生率的目標邁進，但不可能一次到位，注重高危險族群的潛伏結核感染預防性治療，才能有效降低結核病。

樹金忠表示，最新診斷工具「丙型干擾素釋放試驗」是一種用來診斷是否感染結核病的抽血檢查，再搭配新型預防性治療藥物「速克伏」，可提供更多的保護力；速克伏只要服用3個月，比起以往預防性投藥需9個月，可以提升潛伏者用藥的誘因。

潛伏結核感染是指結核菌在肺部會被肉芽組織包覆，免疫力夠時可控制不發病，這種平衡的狀態稱為潛伏結核感染；要診斷是否為潛伏結核感染，可分為結核菌素測驗及丙型干擾素釋放試驗。

衛生局副局長許朝程在記者會表示，衛生局在民國106年調查發現統計，顯示慢性病人較一般民眾有更高的發病風險。

新北市持續追蹤105年1085名潛伏結核感染者，有884人接受治療，有2人發病；未接受治療的201人中，已有9人發病，顯示未及早接受預防性投藥治療的發病機率是接受治療的20倍。

許朝程說，洗腎及糖尿病友是世界衛生組織（WHO）建議的高危險族群，他呼籲洗腎患者、糖尿病友（年齡在45歲以上糖化血色素大於9.0%），持健保卡及相關證件到衛生所免費檢驗，在發病前預防性投藥，降低發病風險，也避免發病傳染給他人。