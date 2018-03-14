親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

台北米其林揭曉！ 君品頤宮奪三星

139年後的離奇巧合？霍金逝世日恰是愛因斯坦生日

台灣中部空污成因 環署推煙流追蹤釐清

2018-03-14 12:14中央社 台北14日電

國內空污來源到底為何？環保署將在中部地區執行污染源煙流追蹤示範實驗，盼能釐清中部空污成因、對症下藥改善空氣品質

中央研究院環境變遷研究中心與德國科研團隊合作執行研究計畫，今天起至4月5日將實地調查台灣地區、東海、南海上空多種空氣污染物的物理化學性質、深入了解台灣周邊區域空氣污染實測數據，完成過去台灣科學界無法執行的高空探測工作。

有鑒於台灣地區空污來源複雜，行政院環境保護署藉由台德合作研究計畫機會，使用國內廠商經緯航太公司的無人機搭載採樣設備，於中部地區建置煙流追蹤技術，盼能進一步釐清中部地區空氣污染成因。

環保署今天舉辦記者會宣布此計畫，中研院環境變遷中心副主任周崇光會中指出，12台無人飛機將在12個採樣點同步升空到不同高度，針對空氣污染做切片分析，研究計畫能讓大家更清楚中部地區空氣污染產生的煙流是什麼結構、造成空氣品質惡化。

環保署長李應元表示，台中地區空污問題一直是環保署所想要探討的，空氣污染大家都不滿意，希望透過科學研究找出問題原因，提出解決對策，在中部完成調查後，希望未來也能到高雄做相關研究調查。

台中市長林佳龍今天特別出席記者會，他表示，不分黨派、族群，大家都希望有好空氣，環保署用科學化方式診斷空污，能帶領全民解決空污問題。

林佳龍指出，許多民眾都很疑惑台灣空污來源是境內還是境外，雖然環保署數據顯示3成來自境外，但這必須有科學證據，研究計畫可以對症下藥。

環保署表示，「煙流追蹤」是釐清污染責任的基本方法，透過精密分析追蹤劑在環境中的流佈，可以了解特定污染源排出的污染物是否對特定地區的空氣品質造成衝擊，未來將持續與國內外學術單位進行合作，利用各項科學數據作為政策擬定參考。

空污空氣品質林佳龍

相關新聞

郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤

2018-03-14 12:44

曾宇謙與普雷特涅夫－俄羅斯國家管弦樂團即將來台！

2018-03-14 13:33

統一發票兌獎新方式 財政部將推出

2018-03-14 11:08

預防失智症 研究指出「有氧運動」最好

2018-03-14 10:58

振興花蓮觀光 台鐵8列次團體列車票價7折優惠

2018-03-14 13:46

事事求完美 專家：恐憂鬱焦慮厭食上身

2018-03-14 12:56

春假返鄉原民列車 22日開放登記

2018-03-14 12:43

肺結核高風險群 洗腎糖尿病友免費篩檢

2018-03-14 12:23

百老匯經典鉅作音樂劇來台了 此生必看清單都在這

2018-03-14 11:30

恐危害腎功能 消基會提醒這幾樣少吃

2018-03-14 10:50

想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝

2018-03-14 10:00

搶救故宮南院 院長出招要設香草植物園

2018-03-14 09:19

西半部空氣品質差 明午後全台有雨到周五

2018-03-14 08:41

把握好天氣！ 今高溫30度 明晚起至周五變天

2018-03-14 06:16

今高溫上看30度 本周將有兩波鋒面

2018-03-14 05:10

風速偏弱擴散條件不佳 空品轉差

2018-03-14 04:56

十大最賺錢醫院 長庚體系占四家

2018-03-14 01:05

賺贏本業…美食街、停車場 醫院金雞母

2018-03-14 01:05

蘋果的滋味 青森完勝

2018-03-14 00:55

19至64歲台灣人 99%每天乳品量不足

2018-03-14 00:32

九陽冷熱調理豆漿機 現省2千元

2018-03-14 00:31

日韓旅客不再怕語言不通 觀光局推真人線上管家服務

2018-03-14 00:31

子宮鏡切肌瘤 婦無疤當天出院

2018-03-14 00:30

為蛋奶平反！ 攝取蛋白質 改變你的飲食偏見

2018-03-14 00:13

森鐵新車問題多 台鐵：不排除解約

2018-03-14 00:12

發票App明年上路 領獎免出門

2018-03-14 00:12

下背痛難眠？恐是僵直性脊椎炎

2018-03-13 23:59

台灣換肝權威 越南教技術

2018-03-13 23:59

家人傳染？高市首例新生兒腸病毒重症

2018-03-13 23:58

一句靦腆的道謝…護理師最大動力

2018-03-13 23:57

打開我的便當盒／職業婦女帶便當 累，但吃得健康

2018-03-13 23:56

護理師的毅力 讓這位患者從冷臉變得感恩

2018-03-13 22:43

還在為口臭苦惱嗎？ 這四種改善食物你一定要知道

2018-03-13 21:51

傳承活體肝臟移植技術 陳肇隆帶領團隊至越南

2018-03-13 20:48

森鐵新車採購問題大 台鐵局：不排除解約

2018-03-13 20:28

塵燃女孩浴火重生 把握當下出書圓夢

2018-03-13 19:56

暖暖包實驗遊唱響應伊甸 辦音樂會支持老人服務

2018-03-13 19:18

清明連假出國 醫院籲接種新型肺炎疫苗加強保護力

2018-03-13 19:10

綠光劇團人間條件 17日台中戶外公演

2018-03-13 18:32
看更多

熱門文章

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

99.8%的人 這一種食物都吃不夠

2018-03-13 16:09

把握好天氣！ 今高溫30度 明晚起至周五變天

2018-03-14 06:16

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

還在為口臭苦惱嗎？ 這四種改善食物你一定要知道

2018-03-13 21:51

為找血管手電筒貼手十分鐘 十月女嬰手掌起大水泡

2018-03-13 14:19

全聯共度白色情人節 會員加購哈根達斯只要42折

2018-03-14 09:21

為蛋奶平反！ 攝取蛋白質 改變你的飲食偏見

2018-03-14 00:13

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

十大最賺錢醫院 長庚體系占四家

2018-03-14 01:05

準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17

女嬰遭手電筒燙傷出現大水泡 長庚：會全權照護

2018-03-13 17:34

想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝

2018-03-14 10:00

森鐵新車採購問題大 台鐵局：不排除解約

2018-03-13 20:28

米其林美食密探要低調 還不能過胖？

2018-03-14 08:17

恐危害腎功能 消基會提醒這幾樣少吃

2018-03-14 10:50

吃頭髮玩具？ 蓬蓬黏黏球纏到頭髮悲劇收場

2018-03-13 15:36

與米其林合作 觀光局澄清沒花到八千萬

2018-03-14 08:16

父母心情／孩子的自辦婚禮

2018-03-14 06:00

今日星座運勢／金牛 避免過於執著想法 貴人運上漲

2018-03-14 00:00

郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤

2018-03-14 12:44

今高溫上看30度 本周將有兩波鋒面

2018-03-14 05:10

吳季剛勤練國語超溜 返台推限量水晶飾品

2018-03-13 19:54

學者：米其林不是救台灣觀光唯一良方

2018-03-14 08:16

親子互動／老媽的日記

2018-03-14 06:00

弄孫之樂／小小孩步行趣

2018-03-14 06:00

春天逛百貨 又多了這些新櫃好勸Buy

2018-03-13 16:38

2018台北米其林 獲選餐廳代表入場

2018-03-14 13:37

辣媽隋棠露小蠻腰為吳季剛站台 平坦腹部原來這樣吃

2018-03-13 19:27

想省機票錢不可不知 數據分析這月最便宜

2018-03-13 18:11

搶救故宮南院 院長出招要設香草植物園

2018-03-14 09:19

腰痛以為職業病 原來是僵直性脊椎炎

2018-03-13 18:09

預防失智症 研究指出「有氧運動」最好

2018-03-14 10:58

影／新竹刮草莓炫風 想吃草莓甜點看這裡

2018-03-12 10:28

台北米其林指南將出爐 媒體擠爆現場

2018-03-14 13:10

不只有星星！《米其林指南》標誌有這些

2018-03-13 17:59

19至64歲台灣人 99%每天乳品量不足

2018-03-14 00:32

無印良品近500項商品降價 這一樣最多可省近40%

2018-03-13 17:23

首例！英國郵輪本周來台環島、跳島

2018-03-13 20:30

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top