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中學生會：性平教育不該成為政治鬥爭的犠牲品

2018-03-14 12:06聯合報 記者林良齊╱即時報導

今天下午中選會針對「是否同意在國民教育內不應對孩子實施同志教育」公投舉辦聽證會，引發各性別團體不滿外、也有許多高中生團體連署呼籲，全國中學學生權益研究會今天也聲明，該案嚴重影響孩童在國民義務教育當中，獲取正當性別平等教育之意義，也呼籲教育部應表態。

日前伴侶盟率眾前往中選會抗議，呼籲應駁回反同公投提案。圖／伴侶盟提供
日前伴侶盟率眾前往中選會抗議，呼籲應駁回反同公投提案。圖／伴侶盟提供
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全國中學學生權益研究會指出，教育部從2004年依據「性別平等教育法」推動性別平等教育，推動至今已逾14年，為什麼過去沒有問題，卻時至今日才有問題？譴責反同勢力不應將孩童正當學習性別平等議題的受教權，成為政治與意識形態鬥爭之下的犧牲品。

全國中學學生權益研究會呼籲，教育部就此次公投案應迅速表態，不應忽視性別平等教育法的精神，更應該積極維護學子在校學習適當性別平等教育，促使學生之間的相處平權，讓學生互相尊重，弭平性別歧視。

他們也要求中選會應立刻停止公投案相關進度並予以駁回，此次公投案違背憲法平等權的受教權，也不符合「公民投票法」規定。更要求執政黨不應該躲在中央選舉委員會的背後，迅速公開對選前的婚姻平權正式表態，跨越保守勢力，實施選前政見。

全國中學學生權益研究會在此聲明，希望這些面對不同的聲音可以透過正當的性平教育去瞭解、認識這些從未接觸過的族群。針對國民義務教育階段剔除同志教育，對於忽視孩童個人發展的家長團體感到沉痛，並譴責家長團體因為個人宗教喜好與政治利益，葬送孩童認識自我的階段。一旦從國民義務教育階段剝奪孩童認識自我的過程，孩童在高中階段才有性別認同的意識是不會被樂見的，所背負的精神壓力也不會是常人能夠普遍承受的。

面對不同的聲音，全國中學學生權益研究會呼籲社會應理性互動，不要因為錯誤或誇大的資訊而汙名化與標籤化，希望社會對於多元性別族群的性別平等教育能夠有進一步的認識與保障，減少社會的對立與族群的隔閡，促進台灣人權發展，並一同建立更友善、美好的社會環境。

公投教育部中選會性教育

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