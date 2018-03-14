棲蘭100林道越野賽 近500名強者勇闖力麗馬告生態園區
世界創舉！全亞洲第一次！上百名跑者勇闖「亞洲最大神木聚落」《力麗馬告生態園區-神木園》秘境！為推廣「運動觀光」，「力麗觀光」旗下深度生態旅遊品牌《力麗馬告生態園區》，特別與「教育部體育署」及「超級馬拉松運動協會」合作，聯袂推出《2018看見台灣衫-棲蘭100林道越野賽》路跑活動，並於今(10)日正式開跑，上百名跑者行經台7線北橫公路100林道管制口，進入台灣最美山林秘境《力麗馬告生態園區-神木園》，沿途與近百棵千年神木交錯，在芬多精與負離子的洗禮下，完成超高難度的林道越野賽。
《2018看見台灣衫-棲蘭100林道越野賽》共分成「100公里」與「53公里」兩組賽事。「100公里」組限時15小時，將由台7線北橫公路100林道管制口開始，途中將進入「亞洲最大神木聚落-神木園區」，再從台灣杉平台折返，經由台7線北橫公路100林道管制口跑至台7線及台7甲線，最後跑至「棲蘭森林遊樂區」。而「53公里組」限時9小時，則由「棲蘭森林遊樂區」出發，經台7甲線、台7線後轉進100林道內，途中將進入「亞洲最大神木聚落-神木園區」，再經由神木園區出口處原路折返至「棲蘭森林遊樂區」。
值得一提的是，兩組賽事皆經過「亞洲最大神木聚落-神木園區」與「棲蘭森林遊樂區」。由於「神木園區」位於台7線北橫公路100林道內，平時為管制區域不對外開放，要入園欣賞神木之美需事先預約，且每天都有限制人數。為配合台灣大型運動賽事，首次開放讓上百名跑者入園欣賞，創下全亞洲第一次的世界創舉！因神木園為管制保護區域，道路較多碎石路、木棧道或陡峭階梯，且較狹窄，大幅增加路跑的困難度。但選手可以藉此欣賞千年神木的壯闊，還能在山林中吸收芬多精，同時看見台灣山林間百變的生態樣貌，是台灣難得一見的大型體育賽事。
力麗觀光董事長蔡宗易表示，非常開心能把《力麗馬告生態園區》的觀光與生態資源結合運動賽事，吸引台灣眾多超馬跑者參賽外，更有許多來自尼泊爾、日本、香港、韓國、中國、新加坡、荷蘭、澳洲、英國、美國及加拿大等11國勇者共襄盛舉，希望透過這次的機會，能將《力麗馬告生態園區》與台灣生態之美推廣到世界各地，讓全世界都看見台灣的驕傲。
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