力麗觀光會員申請正式上線！期間入會抽精美好禮

2018-03-14 11:44 聯合新聞網 綜合報導



加入力麗觀光會員，住房可享95折優惠。圖／力麗提供 分享 facebook

在全台擁有11個營運據點的連鎖飯店品牌「力麗觀光」推出會員計劃，只要免費加入，就可在各營運據點享消費折扣與累積紅利點數。同時，力麗觀光宣布，即日起至4/30(一)止加入力麗觀光會員，即享100點紅利點數，並能獲得抽獎資格，有機會將「假日免加價券」、「免費房型升等券」、「力麗觀光折價券」、「沐浴旅行組」、「環保雙層杯」等多項豐富精美好禮帶回家。

力麗觀光表示，只要免費加入力麗觀光會員成為「力麗會員」身份，至各營運據點消費50元即可累積1點紅利點數，並享受多樣會員專屬優惠，包括「住宿與餐飲消費可享95折」、「會員生日當月送100點」、「會員生日當月消費累積點數兩倍計算」、「累積點數可折抵消費或兌換精選商品」等；若「力麗會員」累積點數滿5000點，就能升級「白金會員」，若「白金會員」累積點數滿10000點，即可升級「鑽石會員」，還可享有「延遲退房」專屬禮遇，讓會員享受更多優質服務。

即日起至「力麗觀光」官網註冊加入，或到「力麗觀光」各營業據點櫃檯領取「力麗觀光會員手冊」，填寫會員資料完後，就可成為會員！飯店現場入會再加碼送「力麗觀光文青手繪風格筆記本」。為了給會員最棒的入會好禮，即日起至4/30(一)止加入力麗觀光會員，即享100點紅利點數，並能獲得抽獎資格，有機會將「假日免加價券」、「免費房型升等券」、「力麗觀光折價券」、「DP沐浴旅行組」、「環保雙層杯」等多項豐富精美好禮帶回家。此外，4/30(一)前於「力麗觀光」官方粉絲專頁按讚分享指定貼文，並留言「加入力麗觀光會員好處多多」，就有機會獲得獲得「力麗觀光折價券」或「神木園門票」。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，會員計劃是連鎖飯店品牌最重要的行銷與服務課題。透過力麗觀光會員計劃，希望會員能獲得更優質與尊榮的服務，也能推薦親朋好友一起加入，並取得會員意見回饋、溝通與瞭解，讓力麗觀光能隨著市場脈動，提供會員更多元、精緻的優質服務。詳情請上力麗觀光官網、力麗觀光會員中心官網或力麗觀光官方粉絲專頁查詢。